Altın fiyatları çakıldı! Gram altın bu seviyeye düştü

Altın fiyatlarındaki düşüş yeni günde de devam ediyor. Yatırımcıların da gözü kulağı altın fiyatlarındaki gelişmelere kilitlendi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 5 Kasım Çarşamba 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yeni haftada da devam ediyor. 52 haftadır süren yükselişin sonunda altın fiyatları adeta çakıldı. Altın toparlanma eğilimi gösterse de 5 Kasım Çarşamba gününü yine düşüşle açtı. Dün günü 5 bin 385,42 TL'den açan gram altın, bugün 5 bin 342,85 TL seviyesine kadar geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 5 Kasım altın fiyatları...ALIŞ(TL) 5.342,08SATIŞ(TL) 5.342,85ALIŞ(TL) 8.923,00SATIŞ(TL) 9.020,00ALIŞ(TL) 36.599,00SATIŞ(TL) 37.153,00ALIŞ(TL) 4.979,64SATIŞ(TL) 5.218,20ALIŞ(USD) 3.953,11SATIŞ(USD) 3.953,60