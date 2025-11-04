  • USD: 42,00 - 42,08
Kahramanmaraş’ta otomobil köprüden düştü! Anne ve oğlu yaralandı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, köprüden dereye düşen otomobilde bulunan anne ve oğlu yaralandı.

Ekleme: 4.11.2025 - 19:04 Güncelleme: 4.11.2025 - 19:11 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Kahramanmaraş’ta otomobil köprüden düştü! Anne ve oğlu yaralandıEdinilen bilgiye göre, İsmail T. (44) idaresindeki otomobil, eski Göksun-Kahramanmaraş kara yolu Kurtuluş Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden dereye düştü.

Kazada sürücü İsmail T. ile yanında bulunan annesi Ayşe T. (72) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan anne ve oğlu, ilk müdahalelerinin ardından Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

