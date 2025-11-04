AK Partili Ala'dan CHP lideri Özel'e 'casus' kınaması: İçi boş hezeyanlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.Özel konuşmasında kozmik oda üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıp, 'casus' imalarında bulundu.AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP lideri Özgür Özel'in Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.Özel'in açıklamalarını 'sorumsuz, seviyesiz ve sloganik' olarak niteleyen Ala, 'Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız itham, iftira ve siyaseten cevabı dahi gerektirmeyen, içi boş hezeyanları kınıyorum' dedi.Ala'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın devamı şöyle:'Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek, refahını artırmak ve milletimizin birliğini, dirliğini güçlendirmek için gece gündüz çalışan bir devlet adamıdır. Onun liderliğinde Türkiye, bölgesinde ve küresel düzeyde de etkin bir konuma ulaşmış; ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunan, barış ve istikrarın teminatı bir ülke haline gelmiştir. Günübirlik polemiklere sığınarak Türkiye'nin yükselişini gölgelemeye çalışan söylemler, aziz milletimiz nezdinde değersiz kalmaya mahkumdur. Türkiye'nin kararlı yürüyüşü, güçlü liderliği ve milletinin sarsılmaz desteğiyle devam edecektir.'