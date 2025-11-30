Papa XIV. Leo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin ortaya atılan iddialar tek tek çürütüldü! İşte maddelerle gerçekler

Papa XIV. Leo'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği kritik Türkiye ziyareti, diplomatik ve bölgesel etkileriyle gündemdeki yerini korurken; ziyaretle eş zamanlı olarak sosyal medyada ve bazı yayın organlarında dolaşıma sokulan iddialar gerçeği yansıtmıyor.Ziyaretin amacının bölgesel barış ve diyaloğu güçlendirmek olduğu bayrak düzeninden koro kıyafetlerine, ayin görüntülerinden tarihi referanslara kadar tartışılan 10 ayrı iddia, belgeler ve gerçek bilgilerle çürütüldü.Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Papa XIV. Leo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin çeşitli manipülatif içeriklerin dolaşıma sokulduğu görülmektedir. Gerçek dışı yorum ve paylaşımlar üzerinden kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldı.Papa XIV. Leo'nun Türkiye ziyareti, Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine gerçekleştirilen resmî bir program olup Ankara'da düzenlenen törenler, yapılan görüşmeler ve İstanbul ile İznik'te devam eden temaslar, iki devlet arasındaki diplomatik diyaloğun güçlendirilmesine hizmet etti. Ziyaret kapsamında ele alınan konular; bölgesel barış, insani meseleler ve özellikle Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara Türkiye'nin katkısını daha da pekiştirdi. Bu ziyaret aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası arenada sahip olduğu merkezi konumu ve küresel diplomasi sahnesindeki etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.Bu çerçevede, ziyaret üzerinden oluşturulmaya çalışılan çeşitli dezenformasyonlara ilişkin doğru bilgiler aşağıda yer almaktadır:Doğrusu: Vatikan Devlet Başkanı Papa XIV. Leo'nun Türkiye ziyareti, Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine gerçekleştirilmiştir.Doğrusu: Salat-ı Ümmiye ilahisi, 2007 yılında kurulan ve uluslararası alanda konserler veren Hatay Medeniyetler Korosu tarafından, Papa XIV. Leo salonda yokken seslendirilmiştir. Papa salonda bulunduğu sırada Ahmet Hatipoğlu'na ait Tevhid ve Esma Zikri okunmuştur.Doğrusu: Bayrak ve oturma düzeni, protokol kurallarına tam uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Resmî protokol gereği, devletler arası ziyaretlerde misafir ülkenin bayrağı sağ tarafta yer alır ve misafir ülke temsilcisi sağ tarafa oturtulur.Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda ise ilk kez bir basın toplantısı düzenlenmiştir. Salonun tavanındaki kubbede, Alak Suresi'nin 4. ve 5. ayetlerinin Türkçe meali olan 'O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir.' ifadeleri yer almaktadır.Doğrusu: Türkiye, Anayasa ile güvence altına alınmış din ve vicdan özgürlüğüne sahip laik bir devlettir. Yabancı devlet başkanlarının kendi inançları doğrultusunda ülkemiz sınırları içinde ibadet etmeleri, laikliğe aykırılık değil; laikliğin gereği olan çoğulculuk ve hoşgörünün bir yansımasıdır.Doğrusu: Dolaşımdaki ayin görüntüleri Türkiye'ye ait değildir; güncel de değildir. Söz konusu görüntüler İspanya'da çekilmiştir.Doğrusu: Farklı dinlere ve kültürlere ait eserlerin korunması ve ihyası, Türkiye'nin insanlığın ortak kültürel mirasını koruma politikası doğrultusunda yürüttüğü çalışmalardır. Bu yaklaşım, temel insan hakları, kültürel mirasın korunması ve inanç turizminin geliştirilmesi anlayışının doğal bir sonucudur.Doğrusu: Papa XIV. Leo'nun Türkiye ziyareti, ne ülkemizin egemenliğine yönelik bir tehdit, ne de Türkiye'nin tarihsel kazanımlarını tartışmaya açan bir girişimdir. Aksine, ziyaret; barış, kültürel miras ve insani değerler etrafında şekillenen diplomatik bir temas niteliğindedir.Doğrusu: Türkiye'nin Fener Rum Patrikhanesine tanıdığı statü Lozan anlaşmasında belirlenmiştir; herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.Doğrusu: Cumhuriyet'in dış politika uygulamalarında dinî liderlerin ziyareti yasaklanmamış; diplomatik nezaket ve uluslararası teamüller esas alınmıştır. Atatürk dönemine atfedilen 'yasak' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca o dönemlerde Papaların herhangi bir ülkeye yurt dışı ziyareti olmamıştır.Gerçek:Hatay Medeniyetler Korosu 2007 yılında kurulmuş olup Koro üyelere üç semavi dine mensuptur. Kurulduğu günden beri ulusal ve uluslararası platformlarda performans göstermekte olan koro, sahne kıyafetlerini kendi tercihleri doğrultusunda belirlemekte ve çoğunlukla beyaz rengini kullanmaktadır. Dolayısıyla Millet Kütüphânesi'nde sergiledikleri performanstaki kıyafet rengine özel bir anlam yüklemek doğru değildir.