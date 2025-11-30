O Otomobil Türkiye Pazarına Hazırlanıyor!

Fransız otomobil üreticisi Peugeot, popüler hatchback modeli 308'in yenilenen versiyonunu 2026 yılının ikinci yarısında Türkiye pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor. Makyajlanan Peugeot 308, tasarımdaki küçük dokunuşlarla tazelenirken, özellikle güç aktarma sistemlerindeki zengin seçenek yelpazesiyle dikkat çekiyor.Yenilenen Peugeot 308, elektrikli (E-308), şarj edilebilir hibrit, hibrit ve dizel olmak üzere dört farklı motor seçeneğiyle piyasaya çıkıyor. Bu çeşitlilik, modelin beş farklı donanım seviyesiyle (Style, Allure, GT, GT Exclusive ve Business) destekleniyor ve pazarın farklı gereksinimlerine yanıt veriyor.Otomobilin ön tasarımında yenilikçi detaylar göze çarpıyor. İlk kez aydınlatılan Peugeot logosu, markanın kimliğini vurguluyor. Logonun üzerinde yer alan ışıklı şeritler ızgarayı zarif bir şekilde öne çıkarıyor. Yenilenen farlara doğru uzayan bu aydınlatma, otomobilin güçlü duruşunu destekliyor.Tamponun alt kısmının trapezoid yapısı, araca sağlam bir görünüm katarken, hava girişleri aracın aerodinamik yapısını iyileştiriyor. Bu aerodinamik optimizasyon, yakıt tüketimini düşürüyor ve şarj edilebilir hibrit ile elektrikli modellerde menzilin optimize edilmesine katkı sağlıyor. Farlarda yer alan üç adet ince LED pençesi, gündüz farı ve sinyal lambası işlevini yerine getirerek Peugeot'nun ikonik ışık imzasını taşıyor.Marka, elektrikli mobiliteye geçişi desteklemek amacıyla yeni Peugeot E-308'de menzili artırılmış güçlü bir aktarma sistemi kullanıyor. Yeni E-308, 115 kW güç ve 270 Nm tork sunan bir elektrik motoruyla dinamik hızlanma sağlıyor. Bu motoru, 400V'luk 58,3 kWsa (55,4 kWsa kullanılabilir) kapasiteli bir batarya besliyor.Model, 450 km (WLTP Bileşik Menzil) artırılmış menziliyle önceki modellere göre 34 km'ye varan bir iyileşme getiriyor. Üç fazlı 11 kW araca entegre şarj cihazı standart donanımda yer alıyor. Araç, halka açık 100 kW hızlı şarj noktalarında 32 dakikada %20'den %80'e şarj olabiliyor. E-308 ayrıca, harici elektrikli cihazlara enerji aktarabilen araç enerji paylaşım (V2L) fonksiyonuna sahip.Şarj edilebilir hibrit versiyon ise 92 kW gücündeki elektrik motoru ile 150 HP gücündeki 1,6 litrelik turbo beslemeli dört silindirli içten yanmalı motoru birleştirerek toplam 195 HP güç üretiyor. İkinci nesil hibrit aktarma sistemi, 17,2 kWsa bataryaya sahip olup, 85 km (karma WLTP döngüsü) tamamen elektrikli menzil sunuyor.Ayrıca, elektrikliye geçişin ilk adımı olarak sunulan 145 HP gücündeki hibrit güç aktarma sistemi ve kanıtlanmış verimliliğiyle bilinen 130 HP gücündeki 1,5 litrelik BlueHDi dizel motor seçenekleri de Türkiye'de satışa sunulacak motor yelpazesi içinde yer alıyor.