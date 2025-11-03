İstanbul’daki Gazze zirvesi İsrail’i endişelendirdi! Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak!

Türkiye, bugün İstanbul'da düzenlenecek Gazze konulu zirveye ev sahipliği yapacak. Toplantıda, Gazze ateşkesiyle ilgili çeşitli konular ele alınacak.İstanbul'daki kritik zirve daha başlamadan İsrail'i tedirgin etti. İsrail basınından Maariv gazetesi, Gazze konulu toplantının Başbakan Binyamin Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracağını yazdı.Maariv, 'Gazze'de ateşkes: Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak Türkiye'deki kritik zirve' başlıklı haberinde, ateşkesin son dönemde yaşanan ihlallere rağmen sürdürülmesi için arabulucuların çalışmalarını sürdürdüğünü, bu çabaların İstanbul'da yapılacak kritik bir toplantı öncesi yoğunlaştığını bildirdi.İsrailli gazeteye göre, Türkiye tarafından duyurulan bu zirvenin amacı, Tel Aviv yönetimini ateşkese uymaya zorlamak ve Gazze'ye uluslararası barış gücünün konuşlandırılmasına yönelik onay sürecini hızlandırmak. Toplantıda ayrıca Washington'un, Netanyahu hükümetine anlaşmanın uygulanmasını engelleyen unsurları kaldırması için baskı yapmaya devam etmesi çağrısında bulunulacak.Maariv, Gazze'de barış gücünün oluşturulmasından İsrail'in rahatsız olduğunu vurgulayarak, 'İstanbul'daki toplantıya, eylül ayında New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Müslüman ülkelerin dışişleri bakanları katılacak. Zirvede Gazze'deki ateşkes ve ikinci aşamaya geçiş, yani barış gücünün oluşturulması konularına odaklanılacak.' ifadelerini kullandı.Haberde, Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerin İsrail'in ateşkes ihlallerine yönelik eleştirilerine de yer geniş verildi.Maariv, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Ankara'nın ateşkesin kırılganlığından duyduğu endişeyi dile getirdiğini belirtti.Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de arabulucuların ateşkesin korunması için iki tarafla da temas halinde olduklarını doğruladı.Mısır Devlet Enformasyon Servisi Başkanı Dia Raşvan ise, Netanyahu'nun anlaşmanın ikinci aşamasına geçmek istemediğini bildirdi. Raşvan'a göre Netanyahu, gerilimi tırmandırarak İsrail'in iç siyasi sahnesini yeniden şekillendirmeye çalışıyor.İsrailli gazete, ikinci aşamada Tel Aviv'i rahatsız edenana konunun Türkiye'nin barış gücüne katılımı olduğunu belirtti. Maariv, Netanyahu'nun, Türk askerinin Gazze'de herhangi bir rol üstlenmesine karşı çıktığını bildirdi.Toplantıda Gazze'deki ateşkeste ikinci aşamaya geçiş konularının görüşülecek olmasının Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracağının altı çizildi.