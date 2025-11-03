Galaxy S26 Sızıntıları Yenilikler Vadediyor!

Samsung'un merakla beklenen Galaxy S26 serisi hakkında aylardır süren karışık sinyallerin ardından, yeni bir sızıntı seti çok daha cesaret verici bir tablo çiziyor. Görünen o ki, Samsung bu kez küçük ince ayarlar yerine hayranların beklediği kamera yükseltmelerini nihayet getirebilir.Söylentilere konu olan en büyük değişiklik 3x telefoto kamerada yaşanacak. Samsung, yıllardır Ultra modellerde 10MP 1/3.52 inç ve standart modellerde daha da küçük 1/3.94 inç sensör kullanıyordu. Bu durum, Vivo X300 Pro gibi rakipler karşısında açık bir dezavantaj yaratıyordu.Yeni sızıntı, üç S26 modelinin de 3x telefoto için çok daha büyük olan 12MP 1/2.55 inçlik bir sensöre geçeceğini iddia ediyor. Bu değişiklik, ışık yakalamayı ve genel yakınlaştırma netliğini önemli ölçüde iyileştirecektir. Hatta Ultra modelin 50MP 3x sensöre yükselebileceği konuşuluyor, ancak bu kısım henüz “doğrulanmadı”.İyileştirmeler kamerayla sınırlı değil. Ultra modelin, Samsung'un kalınlığı kontrol altında tutabilmesi koşuluyla, 5.000 mAh'den 5.400 mAh'ye yükseltilmiş bir batarya kazanması da mümkün görünüyor. Bununla birlikte, üç telefonun da Samsung'un yeni M14 OLED panellerini QHD çözünürlükle benimseyeceği söyleniyor. Ekran boyutları S26 için 6.3 inç, S26+ için 6.7 inç ve Ultra için 6.9 inç olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, mevcut S25 modeli 6.2 inçlik 1080p bir panel kullanıyor.S26 ve S26+ modelleri de anlamlı kamera güncellemeleri alıyor. Her iki model de nihayet 12MP yerine 50MP ultra geniş açılı kameraya kavuşabilir. Ayrıca 50MP ana kameranın, S25 Ultra'nın 200MP sensörüyle aynı boyutta (1/1.3 inç) daha büyük bir sensör kullanabileceği bildiriliyor. Performans ise bölgeye göre Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setleriyle değişiklik gösterecek. Bu yıl Ultra modelinin bile bazı pazarlarda Exynos ile gelebileceği belirtiliyor.Sızıntılar arasında bir de “S26 More Slim” adında joker bir model bulunuyor. Bu modelin 6.6 inç QHD ekran, çift 50MP kamera, belirtilmemiş bir telefoto lens ve yaklaşık 4.300 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor. Bu modelin durumu belirsizliğini korusa da, iptal edilen S26 Edge'in aksine büyük ödünler vermekten kaçındığı bildiriliyor. Eğer bu sızıntılar doğruysa, S26 serisi ilk tahmin edilenden çok daha uyumlu ve gelişmiş bir seri olabilir.