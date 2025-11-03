Bakan Yerlikaya açıkladı! 59 ilde eş zamanlı operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 59 il merkezli 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 190 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 59 il merkezli 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 190 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.Şüphelilerden 111'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.