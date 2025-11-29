Altın fiyatları tırmanıyor! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları kasım ayını pozitif kapatmaya hazırlanıyor. FED'in faiz indirimi beklentisi ve jeopolitik gerginliklerin de desteğiyle altın fiyatları yükselişini sürdürdü. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını ne kadar? İşte 29 Kasım 2025 altın fiyatlarında son durum...

Birçok yatırımcı tarafından güvenli liman olarak görülen altın, kasım ayını da kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Altın fiyatları FED'in aralık ayında faiz indirimi yapacağına yönelik yüksek beklenti ve Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı jeopolitik gerginliklerin etkisiyle dünkü tırmanışını hafta sonunda da devam ettirdi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Yarım, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 29 Kasım Cumartesi 2025 altın fiyatları...Alış: 4.217,39 dolarSatış: 4.217,96 dolarAlış: 5.314,11 TLSatış: 5.360,77 TLAlış: 37.877,00 TLSatış: 38.239,00 TLAlış: 37.149,83 TLSatış: 37.883,10 TLAlış: 18.997,00 TLSatış: 19.196,00 TLAlış: 9.498,00 TLSatış: 9.598,00 TLAlış: 5.762,77 TLSatış: 5.763,55 TL