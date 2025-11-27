Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert çıkış! 'Hakkımda suç duyurusunda bulunması açık bir gündem saptırma çabasıdır'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konser harcamalarıyla ilgili kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasına AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten açıklama geldi. Gökçek, bu adımın kamuoyundaki tartışmaları gölgelemek için atıldığını savundu.Gökçek, 5 milyon TL'lik Ebru Gündeş konserinin Ankara'ya 69 milyon TL'ye mal olduğu iddiasını hatırlatarak, Yavaş'ın suç duyurusunu “gündem saptırma girişimi” olarak nitelendirdi. Bu süreçte amacın mahkemeleri baskı altında bırakmak olduğunu söyledi.Gökçek, kulelerden tabutlara, karton bardak alımlarına kadar pek çok harcama konusunda ciddi soru işaretleri bulunduğunu belirtti. Açık ihale yerine kapalı kapılar ardında yapılan işlerin kamu kaynaklarını erittiğini vurguladı.Hakkında yapılan suç duyurusunu memnuniyetle karşıladığını ifade eden Gökçek, bu sayede tartışmalı tüm harcamaların da mahkeme gündemine geleceğini söyledi.“Mahkemede Yavaş'ın yapılan vurgunlara dair açıklamalarını dört gözle beklediğimi de buradan ifade ediyorum.” dedi.İşte Osman Gökçek'in sosyal medya paylaşımı;5 milyon TL'lik Ebru Gündeş konserini Ankara'ya 69 milyon TL'ye mal eden Mansur Yavaş'ın, konserlerle ilgili hakkımda suç duyurusunda bulunması açık bir gündem saptırma çabasıdır. Yavaş'ın bu girişimlerinin temel amacı, mahkemeleri baskı altına alma isteğidir.Ankaralıların parasının kulelerden tabutlara, karton bardak alımlarına kadar pek çok başlıkta nasıl kullanıldığına dair kamuoyunda ciddi soru işaretleri varken, bu sorulara açıklık getirmek yerine hedef şaşırtmaya çalışmak kimseyi kurtaramaz. Açık ihale yapmak yerine kapalı kapılar ardında adrese teslim ihalelerle kamu kaynaklarının nasıl eridiği sorusu da ortadadır ve bu sorular er ya da geç adalet önünde yanıt bulacaktır.Hakkımda yapılan suç duyurusunu memnuniyetle karşılıyorum; çünkü Yavaş, bu süreçte yalnızca bana değil, kamuoyunda tartışılan tüm bu harcamalara dair sorulara da cevap verme zorunluluğu ile karşı karşıya kalacaktır. Mahkemede Yavaş'ın yapılan vurgunlara dair açıklamalarını dört gözle beklediğimi de buradan ifade ediyorum.