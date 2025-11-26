Fatih Altaylı'nın Tutukluluğu Devam Edecek!

22 Haziran 2025 tarihinde tutuklanan Fatih Altaylı ile ilgili yeni gelişme...Her yayında iktidarı hedef alan sözler söyleyen Fatih Altaylı, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bazı sözler söyledi.Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik “tehdit ve hakaret” iddiasıyla gözaltına alındı.Altaylı, söz konusu videosunda Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli bir söylem kullanmadığını söyledi ve gözaltına alındığında da 2 sayfalık ifade verdi.Adliyedeki işlemleri tamamlanan Altaylı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.'Cumhurbaşkanı'nı tehdit' iddiasıyla yargılandığı davada Fatih Altaylı ikinci kez hakim karşısına çıktı.Saat 11.00 sıralarında başlayan duruşma, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle Marmara Ceza İnfaz kurumlarının karşısında bulunan salonda görüldü.Savunmasını yapan Altaylı, mahkemeden beraatini talep etti.Savcılık ise sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek Fatih Altaylı'nın 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.Mahkeme, Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanı'nı tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan müşteki olarak yer alıyor.Fatih Altaylı'nın YouTube kanalından 20 Haziran'da yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı hatırlatılan iddianamede, söz konusu ifadelerin yer aldığı video çözümleme tutanağına göre, Altaylı'nın eyleminin Cumhurbaşkanı'na yönelik tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyordu.İddianamede, video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığı, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığı anlatılarak, bu bağlamda soruşturma konusu eylemin 'iletme kastı' ile gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak nitelikte açık olduğu kaydediliyordu.İddianamede, müşteki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının eylemden haberdar olmasının ardından 23 Haziran'da şikayetçi olduğu aktarılıyordu.Altaylı'nın, YouTube kanalındaki videoda, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sorulan soruya, milletin daha önce hoşuna gitmeyen padişahları öldürdüğüne ve boğduğuna yönelik sözde tarihsel örnekle cevap verdiği, sonrasındaki sözleriyle de sözde örneğini pekiştirmeye çalıştığı' belirtilen iddianamede, şüphelinin Cumhurbaşkanı'nın hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit suçu işlediği ifade ediliyor.İddianamede Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanı'nı tehdit' suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması isteniyordu.