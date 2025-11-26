Dev Şirket Soruşturma İle Karşı Karşıya!

Apple reklam soruşturması haberi teknoloji gündemine bomba gibi düştü. Polonya Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Ofisi (UOKiK), şirketin gizlilik kurallarını ihlal edip etmediğini anlamak için resmen harekete geçti. Teknoloji devi, kullanıcı verilerini kendi çıkarları için kullanmakla suçlanıyor.Konunun merkezinde iOS işletim sistemindeki gizlilik ve izleme ayarları yer alıyor. Apple, getirdiği kısıtlamalarla üçüncü taraf uygulamaların kullanıcıları izlemesini zorlaştırmıştı. Ancak iddialara göre şirket, kendi reklam servisi için bu kısıtlamaları esnetiyor olabilir. Yetkililer, markanın App Store içinde kişisel verileri kullanarak haksız avantaj sağlayıp sağlamadığını araştırıyor.Apple'ın “Uygulama Takibi Şeffaflığı” özelliği rakipleri engellerken, kendi servislerine alan açıyor mu? Soruşturma tam olarak bu kritik şüpheye odaklanıyor. Eğer kullanıcı verileri rıza dışı toplanıp reklam hedeflemesi için işleniyorsa, bu durum rekabet yasalarına ve tüketici haklarına aykırı olabilir.İnceleme sonucunda şirketin kuralları ihlal ettiği tespit edilirse ciddi yaptırımlar masaya gelecek. Bu durumda Apple, yıllık cirosunun yüzde 10'una varan ağır para cezalarıyla karşılaşabilir. Ayrıca bu süreç, diğer Avrupa ülkeleri için de emsal teşkil edebilir.