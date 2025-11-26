Dev Markanın Son Kozu!

Samsung Galaxy S27 serisi, teknoloji dünyasında dengeleri değiştirecek bir stratejiyle gündeme geliyor. Güney Koreli teknoloji devi, önümüzdeki yıl tanıtacağı modeller yerine asıl büyük yeniliklerini 2027 yılına saklıyor olabilir. Bu hamlenin arkasında ise Apple'ın 20. yılına özel hazırladığı iddialı iPhone modeli yatıyor.Teknoloji kulislerinde dolaşan bilgilere göre şirket, Galaxy S26 serisinde daha sakin bir güncelleme takvimi izleyecek. Ancak Galaxy S27 ile birlikte işler tamamen değişecek gibi görünüyor. Marka, Apple'ın iPhone 20 ile yapacağı gövde gösterisine, donanım ve tasarım tarafındaki en güçlü kozlarıyla yanıt vermeyi hedefliyor. Bu nedenle 2027 yılı, akıllı telefon pazarı için tarihi bir rekabete sahne olacak.Apple cephesinde ise beklentiler oldukça yüksek. Şirketin onuncu yılında iPhone X ile yaptığı devrimi, yirminci yılında iPhone 20 ile tekrarlaması bekleniyor. Tamamen ekrandan oluşan ön yüz, ekran altı kamera teknolojisi ve fiziksel tuşların kaldırılması gibi radikal değişiklikler konuşuluyor. Samsung da bu fırtınaya hazırlıksız yakalanmamak için tüm kaynaklarını 2027 modellerine yönlendiriyor.Rekabetin bir diğer boyutu ise işlemci teknolojilerinde yaşanıyor. Samsung'un kendi üretimi olan 2nm Exynos yongalarını bu seride kullanması muhtemel. Ayrıca şirket, üretim verimliliğini artırarak Qualcomm'a olan bağımlılığını azaltmayı planlıyor. Böylece donanım ve yazılım uyumu konusunda Apple ile daha sıkı bir yarışın içine girmeyi amaçlıyor.