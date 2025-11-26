Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporu çıktı: Gıda zehirlenmesi değil

Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.BÖCEK AİLESİNİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDUİlk başta gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulsa da, otelin alt katında yapılan haşere ilaçlamasında kullanılan, panzehiri olmayan 'Alüminyum Fosfit' gibi ölümcül bir kimyasalın solunmasına bağlı zehirlenme ihtimali soruşturmanın ana odağı haline geldi.BÖCEK AİLESİNİ BÖCEK İLACI ÖLDÜRDÜBöcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada otopsi raporu tamamlandı. Raporda, ailenin ölüm sebebinin 'böcek ilacı zehirlenmesi' olduğu belirtildi.4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTIAlmanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı taksiyle hastaneye gitmiş, muayene ve tedavi işlemlerinin ardından kaldıkları otele dönmüşlerdi.13 Kasım 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlanan aile, bu kez otele çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmış, çocuklar aynı gün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.