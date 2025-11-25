Van'da Çocuklar Kış İle Birlikte Eski Haline Döndü!

Van Gölü kıyısında yaşayan çocukların, gölün yüksek orandaki sodalı yapısı ve güneşin etkisiyle saçları yaz boyunca açılarak sarı bir renge bürünüyordu.Kış aylarında göle girilmemesiyle birlikte saçlarının yeniden koyu tonlarına döndüğü gözlemlendi.Tuşba ilçesine bağlı Yaylıyaka Mahallesi'nde her yıl tekrarlanan bu doğal değişim bu yıl da dikkat çekti.Özellikle gölde sık yüzen çocuklarla daha az yüzenler arasındaki saç rengi farkı belirgin şekilde ortaya çıkıyor.Cihat Çıkla, önceki yıllarda havaların ağustos ayından sonra soğuduğu için göle giremediklerini, ancak bu yıl sıcakların uzun sürmesiyle ekim ayına kadar yüzmeye devam ettiklerini belirtti.Bu nedenle saçlarının doğal rengine dönüşünün geciktiğini ifade eden Çıkla, 'Biz saçlarımızın sarı halini çok seviyoruz. İnsanlar da artık bu halimize alıştı. Bu yüzden bize ‘Van Gölü'nün sarı saçlı çocukları' diyorlar. Havaların ısınmasıyla yeniden Icardi veya Osimhen gibi olmayı bekliyoruz' dedi.Sıcak dönemlerde günde 3-4 kez göle girdiklerini anlatan Miraç Çıkla da 'Bu yıl hava sıcak geçtiği için eylül ayına kadar yüzdüm. Kışın soğuk nedeniyle göle girmiyoruz, saçlarımız doğal rengine dönüyor.Okula gidince çok şaşırıyorlar, saçlarımızı boyattığımızı sanıyorlar. Bir an önce havalar ısınsın, göle girmeyi özledik' diye konuştu.Bir diğer çocuk Yunus Emre Erden ise yaz aylarında göle girdiklerinde saçlarının sarardığını belirterek, sarı saçlı hallerini çok sevdiklerini ifade etti.