BAE casusluk ağına operasyon! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre; BAE istihbarat servisi mensuplarının, Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinde 'sahte profiller' yöntemini kullandığı belirlendi. İstihbarat mensuplarının, Türkiye'deki bir GSM operatöründen temin edilen hatlar üzerinden sahte hesaplar açtığı tespit edildi.Bu sahte profiller aracılığıyla;Türkiye'de faaliyet gösteren kritik savunma sanayii kuruluşlarında yönetici pozisyonundaki personel,Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan telefon hatları,Bazı yabancı ülkelerin resmi görevlileri ile irtibata geçildiği belirlendi.Casusluk ağının temel amacının, kritik pozisyonlarda çalışan personele ilişkin biyografik veri toplamak ve istihbarat havuzu oluşturmak olduğu kaydedildi.Soruşturma derinleştirildiğinde, casusluk faaliyetinin lojistik boyutu da ortaya çıktı. BAE istihbaratının talimatıyla Türkiye'den bir GSM hattı satın alan, bu hattı yurt dışına çıkararak BAE ülkesindeki istihbarat görevlilerine teslim eden ve birbirleriyle irtibatlı oldukları belirlenen 4 şüpheli tespit edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, suç unsurlarının ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün (25.11.2025) eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.Operasyon neticesinde;Tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı.Firari durumdaki 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi ve hakkında yakalama kararı çıkartıldı.Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.