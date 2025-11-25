Avustralya basını Levent’in başarısını yazdı! “Levent ABD RAM sistemine alternatif”

Avustralya merkezli Army Recognition'a göre, Roketsan'ın geliştirdiği LEVENT yakın hava savunma füzesi, 20 Kasım'da gerçekleştirilen testte gerçek bir hava hedefine karşı ilk arayıcı güdümlü imhasını başarıyla tamamladı. Bu başarı, Türkiye'nin deniz platformları için tamamen milli, katmanlı bir hava savunma mimarisi kurma hedefinde kritik bir eşiğe işaret ediyor.Army Recognition'ın aktardığına göre, LEVENT sisteminin ilk defa gerçek bir hava hedefine kilitlenip imha gerçekleştirmesi, Türkiye'nin Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de artan drone ve seyir füzesi tehditlerine karşı daha otonom ve dışa bağımlılığı azaltılmış bir savunma kabiliyeti inşa ettiğini gösteriyor.Haberde, LEVENT'in gerçek bir hava tehdidini tespit edip izleyerek imha edebildiğini kanıtlaması, sistemin kavramsal aşamadan denizde operasyonel gerçekliğe geçişinde önemli bir eşik olduğu vurgulandı. Drone sürülerinin ve deniz yüzeyine yakın seyreden seyir füzelerinin belirleyici olduğu bir dönemde, güvenilir bir yerli yakın hava savunma silahı hem Türk Donanması hem de ABD veya Avrupa sistemlerine alternatif arayan potansiyel ihracat müşterileri açısından stratejik önem taşıdığı ifade edildi.Avustralya gazetesi, geliştirilen LEVENT yakın hava savunma sisteminin Türkiye'nin ABD üretimi RAM fırlatıcılarının yerine tamamen yerli bir deniz hava savunma kabiliyeti oluşturmasına doğru stratejik bir adım niteliği taşıyan ilk güdümlü imhasını gerçekleştirdiğini ifade etti.Avustralya merkezli Army Recognition'a göre, gemi konuşlu LEVENT yakın hava savunma sistemi; 11 füzeli döner lançer, entegre radar, elektro-optik sensör paketi ile donatılarak, platformun 360 derece etrafındaki tehditleri otonom biçimde tespit ve imha edebilmesini sağlıyor.Her bir LEVENT füzesi: 3,2 metre uzunluğunda, 128 mm çapında, yaklaşık 75 kg ağırlığında, 11 km menzile sahip. Hibrit arayıcı sistemi (görüntüleyici IIR + pasif RF), yoğun elektronik harp ve karmaşık kıyı bölgelerinde kilit devamlılığı sağlayarak sistemi benzer sınıftaki rakiplerinden ayırıyor.Army Recognition'a göre, LEVENT'in gerçekleştirilen test sonrası ulaştığı aşama, Türkiye'nin ABD üretimi RIM-116 RAM sistemine olan bağımlılığını azaltacak stratejik bir adım niteliği taşıyor. LEVENT RAM'in yerine geçebilecek maliyet-etkin, dış kısıtlamalara bağlı olmayan bir seçenek oluşturuyor.Avustralya merkezli siteye göre, LEVENT'in başarısı, Türkiye'nin SİPER uzun menzilli sistemi, GÖKSUR ve GÖKDENİZ yakın savunma sistemleriyle birlikte tümüyle yerli bir 'deniz hava savunma zinciri' kurma hedefini güçlendiriyor.Bu zincir, özellikle: Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kızıldeniz gibi tehdit yoğun bölgelerde Türk Donanması'nın dış tedarik kısıtlamalarına maruz kalmadan görev yapabilmesine imkân tanıyacak.Army Recognition'ın değerlendirmesine göre, RAM'e erişimde zorluk yaşayan veya eski topçu sistemlerine bağımlı birçok orta ölçekli donanma için LEVENT'in modern savaş yönetim sistemleriyle uyumlu, uygun maliyetli ve egemenlik dostu bir seçenek olarak öne çıktığı belirtildi.