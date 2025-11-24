Ticaret Maskesiyle FETÖ'ye İstihdam Sağladılar !

Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. İddianamede ticaret maskesiyle terörün nasıl finanse edildiği, 372 gayriresmi ortak, binlerce şüpheli hesap hareketi, yüzlerce örgüt iltisaklı çalışanın bulunduğu bilgilerine yer verildi. İddianamede FETÖ iltisaklı şahısların çalıştırılmak için seçildiği de vurgulandı. İddianamede yer alan bilgilere göre; şüphelilerden Ahmet T.'nin Maydonoz Döner'in İstanbul'daki şube ortaklarından olduğu ifade edildi. Ahmet T.'nin KHK ile TRT kurumundan ihraç edildiği ve yargılandığının vurgulandığı iddianamede, hapse giren örgüt üyelerinin işe alınmasının tercih edildiği vurgulandı.