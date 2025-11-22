Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert tepki! 'Sen olmayacaksın da kim olacak?'

İçişleri Bakanlığı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni vermesi Ankara gündemini hareketlendirdi. Karara tepki gösteren Yavaş'ın “Benim bu soruşturmanın içinde ne işim var?” sözleri tartışma yarattı.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, X hesabından yayımladığı videoda Yavaş'ın tepkisini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:“Değerli takipçilerim bugün İçişleri Bakanlığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izin verdi. Mansur Yavaş bu konuya tepki göstermiş. Benim bu soruşturmanın içinde ne işim var demiş. Zannedersiniz ki Uganda'da bir şehrin belediye başkanı.”Gökçek açıklamasında konser harcamalarına dikkat çekerek şu sözlere yer verdi:“Sanki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunları yapılmamış başka şehirde yapılmış gibi cevap veriyor. 5 milyon TL'lik Ebru Gündeş konserini 69 milyon TL'ye Ankara'lının sırtına yıkarken iyiydi. 4.8 milyon TL'lik Tan Taşçı konserini 42 milyon TL'ye Ankara'lının sırtına yıkarken iyiydi.”Gökçek, soruşturma sürecine ilişkin Mansur Yavaş'a şu soruyu yöneltti:“Ama bu konularla ilgili soruşturma olduğu zaman, vay efendim, benim bu soruşturmanın içinde ne işim var? Sen olmayacaksın da kim olacak Sayın Mansur Yavaş? Burada paraları götürenleri adaletin bulması için bu soruşturmada niye ifade vermekten sakınıyorsun? Yoksa senin de mi bir parmağın var? Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.