Yunanistan basınında “TOLGA” endişesi! Türkiye yeni anti-dron sistemi geliştirdi

Yunanistan merkezli Banking News'e göre, Türkiye'nin savunma sanayi kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından geliştirilen TOLGA kısa menzilli hava savunma sistemi, Karapınar Test ve Değerlendirme Merkezi'nde gerçekleştirilen canlı atış testlerinde dikkat çekici bir başarıya imza attı. Habere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinden yaklaşık 100 gözlemcinin izlediği denemelerde sistem, dron sürülerine karşı uygulanan sekiz farklı angajman senaryosunda yüzde 100 etkinlik gösterdi.Yunanistan merkezli gazete, TOLGA'nın hem 'soft kill' (elektronik harp/karıştırma) hem de 'hard kill' (silah ve top ile imha) yeteneklerini bir arada sunarak kritik bir koruma kapasitesi oluşturduğunu aktarıyor. Sistem; radar, elektro-optik sensörler ve elektronik harp araçlarının birleşimi sayesinde hava tehditlerini yaklaşık 10 kilometre mesafeden tespit edip sınıflandırabiliyor.Haberde, 'hard kill' seçeneğinde 12.7 mm makineli tüfek, anti-dron mühimmatı bulunan 20 mm top ve daha uzun menzilli 35 mm topun kullanıldığı belirtiliyor. Sistem manuel, yarı otonom veya tam otonom olarak görev yapabiliyor.Banking News'e göre, TOLGA'nın özellikle ucuz FPV dronların sahada yaygınlaştığı bir dönemde yüzde 100 başarı göstermesi, Türkiye'nin hem savunma kabiliyeti hem de potansiyel ihracat olanakları açısından güçlü bir mesaj niteliği taşıyor. 'Soft kill' modunda İHA'ları yaklaşık 3 kilometre mesafeden etkisiz hâle getirebildiği vurgulandı.Habere göre, TOLGA'nın mobil birliklerin, kritik altyapıların ve katmanlı hava savunma sistemlerinin korunmasında kritik bir araç olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, Türkiye'nin yerli savunma sanayisini güçlendirme, dışa bağımlılığı azaltma ve kapsamlı bir 'hava kalkanı' oluşturma hedeflerinde önemli bir adım olarak görülüyor.