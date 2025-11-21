Milli Yıldızlar Teknoloji Devine Konuk Oldu!

Apple, Vision Pro başlığı için içerik kütüphanesini hızla büyütmeye devam ediyor. Şirket son olarak Real Madrid'in efsanevi Santiago Bernabéu stadyumu odaklı harika bir belgesel yayınladı. Bu belgeselde ülkemizin gururları Arda Güler ve Kenan Yıldız da yer alıyor.Teknoloji devi, Real Madrid ile dikkat çeken bir iş birliğine imza attı. Bu ortaklık sayesinde tarihi stadyum en ince detayına kadar sanal ortama taşındı. Kullanıcılar artık evlerinin konforunda İspanya'ya gerçekçi bir sanal yolculuk yapıyor.Hazırlanan içerik, izleyicilere stadyumun daha önce görülmemiş noktalarını sunuyor. Soyunma odalarından yedek kulübelerine kadar birçok alanı detaylıca inceleyebilirsiniz. Ayrıca Apple Immersive Video teknolojisi sayesinde çimlere ayak basma hissini 8K çözünürlükle yaşayabilirsiniz.“Hala Madrid: The Stadium” isimli bu özel video serisi tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Apple, uzamsal video teknolojisi ile özellikle spor tutkunlarını hedefliyor. İlerleyen dönemde farklı kulüplerle de benzer anlaşmaların yapılması bekleniyor.