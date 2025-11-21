Meteoroloji Uyardı! Rekor Geliyor...

Bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Gece saatlerinde Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.Yarın yurdun büyük bir bölümünde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında ise yağış bekleniyor.Pazar günü ise doğu kesimlerde hava az bulutlu ve açık, iç bölgelerde parçalı ve az bulutlu olacak. Batı Akdeniz, Ege ve Marmara'da ise parçalı ve çok bulutlu hava, özellikle Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında yağışlı bir gün getirecek.Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle: Ankara 21°C, Samsun 25°C, İzmir 24°C, Antalya 28°C, Adana 31°C, Diyarbakır 19°C ve Erzurum 12°C civarında seyredecek.Vatandaşların sıcak havalara karşı tedbirli olmaları, yağış beklenen bölgelerde ise ani yağış ve sel riskine karşı dikkatli olmaları gerekiyor.