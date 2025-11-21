CHP’li vekillerin rant planı suya düştü: Milyarlık tezgahı esnaf bozdu

İzmir Karşıyaka'da aralarında CHP'li vekillerin de olduğu rantçıların pazar yeri üzerinden kurduğu milyarlık rant tezgâhı, pazar esnafının direnişiyle deşifre oldu. Karşıyaka'da 35 yıldır çarşamba günleri kurulan Bostanlı Pazar Yeri ile ilgili Karşıyaka Belediyesi, pazar yerinin işletme hakkını haftanın bir günü belediye şirketi Kent A.Ş. aracılığıyla Eren Barış Eke'ye ait Arkhe Gelişim Şirketi'ne 180 milyon lira karşılığında devretti.İmzalanan protokole göre pazar yerini kiralayan şirket, 8 yıl boyunca cumartesi günleri söz konusu alanda tekstil günleri adı altında pazarın işletmesini üstlenecekti. Ancak aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP'li vekillerin de yer aldığı öne sürülen rantçıların hevesleri kursaklarında kaldı. Özel şirket, belediyeden 180 milyon liraya kiraladığı 1300 tezgâhı, Bayraklı ilçesindeki lüks bir gökdelenin 42. katında görüştüğü esnafa tezgâh başı 800 bin ila 1 milyon 200 bin lira arasında değişen bedellerden kiralamak istedi. Böylece rant ekibinin cebine toplamda 1 milyar 40 milyon TL girecekti.Ancak kısa adı Bospa olan Bostanlı Pazar Yeri üzerinde oynanmak istenen rant oyununun farkına varan pazarcı esnafı ayaklandı. Pazarın çevresinde adeta kamp kuran esnaf, gece gündüz demeden nöbet tutup rant elde etmek isteyenleri içeri sokmadı.Kent A.Ş. ile özel şirket arasında imzalanan protokolün yürürlükteki pazar yeri mevzuatına aykırı olduğunu öne süren esnaf imzalanan protokolün yasal olmadığını belirterek, 'yetkisiz tahsis, kamu malı üzerinde usulsüz tasarruf, nitelikli dolandırıcılık yapılıyor' diyerek iptal edilmesini istedi.Esnafın tepkisi karşısında CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal, pazar yerinin şirkete devredilmesiyle ilgili önergesini geri çekti. Önceki gün ağlayarak açıklama yapan Ünsal, belediye bürokratlarının aileleri ile birlikte tehdit edildiğini öne sürdü.CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, 'CHP'li bir grup milletvekili, onlardan biri de bir genel başkan yardımcısı Bostanlı'daki bu pazara çökmek istiyorlar. Ya kardeşim tüccar mısınız, siyasetçi misiniz? CHP sizin şirketiniz mi? Atatürk'ün arkasına sığınıp her türlü çirkefliği yapabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Böyle rezillik olur mu? Özgür Özel sen bunları görmüyor musun?' ifadelerini kullandı.Rant oyununu bozan isimlerden İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, pazar yerinin satıldığı şirketin sırf bu iş için 4 ay önce kurulmuş paravan şirket olduğunu anlattı. Şirket sahibi Eren Barış Eke'nin ise esnafı 'Arkamda CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat abi (Suat Özçağdaş) ile Selin abla (Selin Sayek Böke) var. Eğer karşı çıkarsanız sizi pişman ederim' diyerek tehdit ettiğini belirtti. Acar, 'Eğer karşı çıkıp müdahale etmeseydik belediye şirketi Kent A.Ş.'den 180 milyon liraya aldıkları toplam 1300 tezgâhı 1 milyar 40 milyon liraya satıp 860 milyon lira haksız kazanç elde edeceklerdi. Olayı öğrenir öğrenmez gerekli resmi girişimlerde bulunup kurulan tezgâhı bozduk. İzmirlinin parasını rantçılara yedirmedik' dedi.