Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme! Otel sahibi ve çalışanı tutuklandı

Olay, 12 Kasım'da Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki otelde konaklamaya başladı.Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklar Masal Böcek ve ağabeyi Kadir Muhammet hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek ise çocuklarının ölümünden 2 gün sonra, 14 Kasım günü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Baba Servet Böcek ise 17 Kasım'da hayatını kaybetti.6 DAKİKA BOYUNCA KİLİTLİ KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞMIŞ12 Kasım tarihinde fenalaşan aile taksiyle hastaneye gitti. Ardından hastaneden çıkan aile otele geri döndü. Otelde ilaçlama iddiasıyla zehirlenerek fenalaşan anne, baba ve 2 çocuk için 13 Kasım tarihinde ambulans çağırıldı. Şüpheli M.M.U.D.C. ise otelin kapısını kilitleyerek yemek yemek için dışarıya çıktı. O esnada otelin önüne ambulans gelirken, talihsiz aile kapının kilitli olmasından dolayı otelden çıkamadı. Baba Böcek kucağında bulunan çocuğu ile birlikte kapıyı kırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.Çevredeki vatandaşlar kapıyı kırmak için yardım ederken, M.M.U.D.C. geri döndüğünde otelin önünde ambulans gördü. Şüpheli otelin önüne gelerek kapıyı açarken, baba Servet Böcek 6 dakika boyunca otelden çıkmak için uğraştı. Talihsiz ailenin kapısı kilitli otelden çıkarak ambulans binmek için uğraştıkları anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, baba Servet Böcek'in otelin kapısını kucağında yarı baygın çocuğuyla kırmaya çalıştığı görüldü.İLAÇLAMA SERTİFİKASI YOKMUŞİlaçlama yetkilisi Doğan C,'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şahıs ifadesinde 'İlaçlama Şirketi'nde yaklaşık 2-3 aydır çalışmaktayım. Bu şirketin yetkilisi Zeki K.'dir. Olayın meydana geldiği otelde 2025 yılı ağustos ayında ilaçlama yapmıştım. Son olarak 11 Kasım günü saat 12.00 sıralarında şirkete ait telefondan gelen mesaj üzerine saat 16.00 sıralarında ilaçlama yapmak için otele gittim.Buradaki görevli bana ilaçlama yapılacak odayı gösterdi. Kapıyı görevli açtı. Ben de ilaçlama işlemine başladım. İlaçlama işlemi esnasında Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçları kullandım. Bu ilaçlar suyla karıştırılarak ilaçlama işlemine karıştırıp püskürtme yoluyla kullanılır. Ayrıca oda içerisinde belli aralıklarla tahmini olarak 16-17 bölgeye 'filit jel' isimli böcek ilacını kullandım.Bu ilaç jel kıvamındadır ve böceklerin bu ilacı yemesi için belirli aralıklarla odanın içerisine konulur. Ben ilaçlama yapmadan önce tuvalet kapısı ve havalandırmayı kağıt bantla kapattım. İlaçlama yaptıktan sonra da odanın kapısını bantlayarak otelden ayrıldım. Benim ilaçlama işlemine ilişkin herhangi bir sertifikam yoktur. İşe yeni başladığımda o dönemde bana işi öğreten bana sertifikaya gerek olmadığını söyledi. Benim olayda herhangi bir kusurum yoktur' dedi.4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDISoruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden otel çalışanı M.M.U.D.C, ilaçlama şirketi sahibi Zeki K., İlaçlama şirketinin sahibin oğlu Serkan K, ilaçlama şirketi çalışanı Doğan C., midye satıcısı Yusuf D., kafe sahibi Fatih Mustafa O., kokoreçci Ercan E. ve lokum satıcısı Fatih T. tutuklandı. Otel çalışanı R.B, Otel sahibi Hakan O. ve Simit satıcısı Mahmut K. ise 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'İmza atma' şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.OTEL SAHİBİNE VE ÇALIŞANINA GÖZALTIBöcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan otel sahibi ve resepsiyon görevlisi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. O isimler gözaltına alındı.TUTUKLANDILAREmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.Gelen son dakika haberine göre otel sahibi ile çalışanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.