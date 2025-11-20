Youtube'da yeni dönem! En çok istenen özellik geliyor

Youtube, 6 yıl önce kaldırılan 'direkt mesaj' özelliğini geri getirmeye hazırlanıyor.Team YouTube test aşamasından olan çalışmayı tam olarak “doğrudan mesajlaşma” olarak adlandırmıyor ancak kullanıcılar, beğendikleri videoları paylaşarak aynı uygulama üzerinden sohbet edebilecek.Yeni mesajlaşma özelliği şimdilik yalnızca İrlanda ve Polonya'da kullanıma sunuldu. Deneme aşamasında YouTube, bu bölgelerdeki kullanıcılardan geri bildirim isteyecek ve ardından özelliğin kalıcı bir hâle getirilip getirilmeyeceğine karar verecek.YouTube, yıllar boyunca kullanıcıların en çok talep ettiği özelliklerden biri olduğu için platformda özel bir doğrudan mesajlaşma özelliği denemeye karar verdiklerini belirtti.Özellik ilk olarak 2017 yılında duyurulmuştu ancak bir yıl sonra YouTube odağını diğer sosyal medya deneyimlerine çevirdiği için tamamen kaldırıldı.