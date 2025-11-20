O Uygulama VPN Kullananları Gösterecek!

Sosyal medya platformu X, kullanıcıların platforma bağlanırken bir VPN servisi kullanıp kullanmadığını gösterecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirketin Ürün Müdürü Mikita Bier, platformdaki trol hesaplarla daha etkin mücadele etmek amacıyla hesapların hangi ülkeye dayalı olduğu da dahil olmak üzere kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi göstermeyi planladıklarını duyurdu. Bu yeni özellik tam olarak devreye girdiğinde, eğer bir kullanıcı VPN veya proxy servisi kullanıyorsa profil sayfasında konum bilgisinin “doğru olmayabileceğine” dair herkese açık bir uyarı gösterilmesi bekleniyor. Bu hamlenin, platformdaki anonimlik, güvenlik ve gizlilik dinamiklerini kökten değiştirebileceği konuşuluyor.Mikita Bier, söz konusu yeni profil unsurlarının 18 Kasım 2025 gibi erken bir tarihte kullanıma sunulabileceğini işaret etti. Ortaya çıkan önizlemelere ve sızan bilgilere göre, sistem bir kullanıcının proxy veya VPN üzerinden bağlandığını teknik olarak tespit ettiğinde profiline otomatik bir uyarı ibaresi ekleyecek. Ancak bu durum, X kullanıcılarının platformda Sanal Özel Ağ (VPN) veya benzeri gizlilik araçlarını kullanmasının engelleneceği anlamına gelmiyor; sadece bu araçları kullananların profillerinde ek bir bilgilendirme yer alacak. Amaç şeffaflık ve trolleri engellemek olarak açıklansa da bu durum, küresel çapta gizlilik savunucuları tarafından büyük bir endişeyle karşılandı.Gizlilik odaklı kuruluşlar ve siber güvenlik uzmanları bu kararı sert bir dille eleştirmeye başladı bile. NetBlocks Araştırma Direktörü Işık Mater, insanların VPN teknolojisini sadece eğlence için gizlenmek amacıyla değil, baskıcı ortamlarda güvende kalmak için kullandığını vurguladı. Mater'e göre bu adım, aktivistleri ve gazetecileri hükümetlere ifşa etme riski taşıyor. Benzer bir şekilde Surfshark CTO'su Donatas Budvytis de otoriter rejimlerde VPN kullanımının sansürden ve devlet gözetiminden kaçınmak için hayati önem taşıdığını belirterek, bir bağlantıda VPN tespit edilmesinin insanları riske atabileceğini ifade etti.Diğer güvenlik firmalarından da konuya dair temkinli açıklamalar geldi. NordVPN CTO'su Marijus Briedis, bu uyarının güvenlikten ziyade bir işaretleme amacı taşıdığını ve sadece gizliliğine önem veren gazeteci veya aktivistlerin “şüpheli” olarak etiketlenmesine yol açabileceğini söyledi. Proton VPN Genel Müdürü David Peterson ise sistemin tam olarak nasıl işleyeceğinin henüz netleşmediğini belirtti. Peterson, kullanıcı konumlarının fiziksel IP adresi yerine uygulama mağazası bölgesinden türetilebileceğine dikkat çekerken, bunun kullanıcıların yanlış kurallara tabi olmasına veya yaş kısıtlamalı içeriklerden haksız yere mahrum kalmasına neden olabileceği konusunda uyardı. X yönetiminin bu özelliği tam olarak nasıl ve ne zaman zorunlu hale getireceği ise ilerleyen günlerde belli olacak.