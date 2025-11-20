İmamoğlu suç örgütü işadamlarına nasıl çöktü? Delillerle tek tek belgelendi





ROTANA PROJESİ İÇİN 7.5 MİLYON DOLAR RÜŞVET



Şişli Bomonti'deki Rotana Projesi için belediyeden iskân alabilmek amacıyla toplam 7.5 milyon dolar rüşvet ödendi. Yapı denetim sorumlusu Timur Soysal aracılığıyla iletilen talep doğrultusunda, önce B ve C blokların iskânı için 3.5 milyon dolar, 2024'te A Blok için 4 milyon dolar alındı. Ödemeler Altan Ertürk aracılığıyla belediye yöneticilerine teslim edildi.



RUHSAT İÇİN 2.95 MİLYON RÜŞVET ALDILAR



Bir inşaat firmasının proje ruhsatı için Şişli Belediyesi tarafından istenen rüşvetler de iddianameye girdi. Belediye Başkan Yardımcısı Engin Polat, şirkete 'Belediye tesis yaptırıyor, 2 milyon 950 bin lira masrafı var' dedi. Beş ayrı çek İmamoğlu'nun kasası Adem Soytekin'in inşaat şirketi Asoy İnşaat'a verildi.



İDDİANAME 'SİSTEMATİK RÜŞVET AĞI'NI ORTAYA KOYDU



Savcılık dosyası, HTS analizleri, banka dekontları, çekler, senetler, tapu kayıtları ve tanık beyanlarıyla desteklenen geniş bir örgütsel yapıyı anlattı. İmar tadilatları, ruhsat ve iskân süreçleri, İBB iştiraklerinin ihale ve satış işlemleri, hakediş ödemeleri, belediye üzerindeki bürokratik yetkiler, belirli kişilerce yönlendirilen 'sistematik bir rüşvet mekanizmasına' dönüştürüldü.



Aydöner, 'Sistemi biliyor musun? Para vermeden ödeme alamazsın' diyerek baskı yaptı. Danış'ın Şile'deki iki taşınmazı, Aydöner'in kardeşinin şirketine devretmesi karşılığında aynı gün içinde 160 milyon liranın üzerinde ödeme yapıldı. 2025'te operasyon beklentisi nedeniyle geri tarihli sahte senet hazırlandı, bu senetler Danış'ın kardeşinin yanında yırtıldı. Dosyada taşınmaz devirlerinin tamamı tapu ve banka kayıtlarıyla yer aldı.Dönemin KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Yeşilpınar Konutları projesinde satış süreçlerini hızlandırmak için 500 bin dolar istedi. Para, Altan Gözcü aracılığıyla önce Soytekin'e, oradan da Ali Kurt'un şoförüne elden teslim edildi. Ali Kurt'un talebi üzerine 5.5 milyon TL'ye Range Rover Defender marka araç alındı. Lüks araç kayınbiraderinin üzerine yapıldı. Dekontlar dosyaya girdi.Plan tadilatının yapılması için, BİMTAŞ Başkanı Resul Emrah Şahan önce 'kreş' yapılmasını istedi. Sonra sürecin uzaması gerekçesiyle nakit para talep etti. Danışman Adem Altıntaş'ın kendi firması üzerinden kasa Adem Soytekin'in şirketlerine toplam 12.5 milyon lira çek verdi. Rüşvet verildi fakat karşılığında plan tadilatı onaylanmadı.