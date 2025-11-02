Trump'tan Nijerya'ya Tehdit!

ABD Başkanı Donald Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Hristiyanlara yönelik saldırılar nedeniyle Nijerya'yı 'özel endişe duyulan ülke' ilan etmişti.Trump'ın kararının ardından Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın, Nijeryalı Hristiyanların varoluşsal bir tehdit altında olduğu yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.Paylaşımında, Nijerya'nın dini baskıya tolerans göstermediğini vurgulayan Tinubu, ABD'nin Nijerya'yı 'özel endişe duyulan ülkeler' listesine yeniden dahil etme kararını eleştirdi.Tinubu, 'Nijerya, anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasidir. 2023'ten bu yana hükümetimiz, Hristiyan ve Müslüman liderlerle açık ve aktif bir diyalog sürdürmekte, inanç ve bölge farkı gözetmeksizin vatandaşları etkileyen güvenlik sorunlarını ele almaktadır.' ifadelerini kullandı.Trump'ın Nijerya'yı 'dini hoşgörüsüz' olarak nitelendirmesinin gerçeği yansıtmadığını belirten Tinubu, bu değerlendirmenin hükümetin tüm Nijeryalıların din ve inanç özgürlüğünü korumaya yönelik samimi çabalarını göz ardı ettiğini kaydetti.Tinubu, Nijerya'nın dini özgürlük ve hoşgörüyü ulusal kimliğinin temel unsuru olarak gördüğünü vurgulayarak, 'Nijerya dini baskıya karşıdır ve bunu teşvik etmez. Ülkemiz, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşların haklarını korumayı güvence altına alan anayasal teminatlara sahiptir.' ifadelerine yer verdi.Tinubu ayrıca ABD hükümeti ve uluslararası toplumla tüm inanç topluluklarının korunması konusunda anlayış ve iş birliğini derinleştirme taahhüdünü yineledi.Ancak Tinubu'nun açıklamalarına rağmen Trump, cumartesi günü Truth Social platformundan yaptığı bir diğer paylaşımda, Nijerya'nın Hristiyanlara yönelik şiddeti durdurmak için yeterli çaba göstermediğini iddia etti ve Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) Nijerya'ya olası bir askeri müdahaleye hazırlanması talimatını verdiğini bildirdi.Trump, Nijerya hükümetinin Hristiyanların öldürülmesini engellemesi gerektiğini vurgulayarak, 'Eğer Nijerya hükûmeti Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse, ABD derhal Nijerya'ya yapılan tüm yardım ve desteği kesecek. Ayrıca itibarını yitirmiş bu ülkeye silahlı müdahalede bulunarak bu korkunç zulümleri işleyen teröristleri tamamen yok edebiliriz.' tehdidinde bulundu.ABD ordusunun bu ihtimale karşı tetikte olacağını söyleyen Trump, 'Buradan Savaş Bakanlığımıza (Savunma Bakanlığı) muhtemel bir harekâta hazırlanması talimatını veriyorum. Eğer saldırırsak, bu vahşi, acımasız ve 'tatlı' olacak. Tıpkı terörist haydutların bizim sevgili Hristiyanlarımıza saldırdığı gibi' ifadelerini kullandı.Trump ek olarak şu 'uyarıyı' yaptı: 'Nijerya hükümeti hemen harekete geçmeli!'Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.