Altın Fiyatlarında Son Durum!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5 seviyesine çekmesi, fiyatlarda aşağı yönlü harekete zemin hazırladı.ABD Merkez Bankası (FED)'in 25 baz puanlık faiz indirimi altın için beklenen ivmeyi oluşturmazken, Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakma kararı da piyasada kayda değer bir yükseliş etkisi yaratamadı.Peki, 2 Kasım Pazar gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?: 5.411,59 ₺: 5.412,39₺: 9.136,00₺:9.222,00₺: 18.272,00₺: 18.433,00₺: 36.431,00₺: 36.719,00₺: 37.384,00₺: 37.734,00₺: 5.098,34₺: 5.335,52₺: 65.80₺: 65.90₺