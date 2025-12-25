Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sudan'da kalıcı barışı tesis etmeliyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Burhan ile Erdoğan arasında baş başa yapılan görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçildi.İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISICumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Sudan arasında ticaretten tarıma, savunma sanayiinden madenciliğe kadar birçok alanda iş birliğinin ilerletileceğini ifade etti.ÇATIŞMALAR İNSANİ KRİZLERE YOL AÇIYORCumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da devam eden çatışmaların dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtığını, özellikle El Feşir bölgesinde insanlığa karşı suça varan eylemlerin yaşandığını ve bunları engellemek için ciddi ve kararlı adımlar atılması gerektiğini belirtti.İSTİKRAR VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KORUNMALICumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'da huzur, istikrar ve toprak bütünlüğünün korunmasını arzuladığını, ateşkesin sağlanması ile Sudanlılar arasında kalıcı barışın tesisinin hedeflendiğini ifade etti.'İHTİYAÇLARI GİDERECEĞİZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin insani krizle karşı karşıya kalan Sudanlıların ihtiyaçlarını insani yardımlar yoluyla karşılamaya devam edeceğini belirtti."