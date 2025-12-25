Tesla İçin Büyük Şok! Şikayet Var...

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla Model 3 araçlarında yaşanan tahliye sorunları nedeniyle kapsamlı bir soruşturma başlattı. 2022 model yılına ait yaklaşık 179 bin aracı kapsayan bu inceleme, kafa kafaya çarpışma sonrası yanan bir araçta mahsur kalan sürücünün şikayeti üzerine hayata geçti.Yaşanan kazada aracın elektrik sistemi tamamen devre dışı kaldı ve kapıları açmaya yarayan elektronik butonlar işlevini yitirdi. Araç içindeki alevlerden kaçmaya çalışan sürücü, kapıları açamayınca arka koltuğa geçerek camı kırmak zorunda kaldı. Olay sonucunda kalçası ve kolu kırılan sürücü, kalça protezi ameliyatı operasyonu geçirdi.Soruşturmanın merkezinde Tesla'nın kapı açma mekanizmalarının tasarımı ve acil durum ekipmanlarının erişilebilirliği yer alıyor. Tesla modellerinde elektrik kesintilerine karşı kapı iç panellerinde gizli bir mekanik açma kolu bulunuyor.Bu kol yukarı çekildiğinde kapı fiziksel olarak açılıyor ancak şikayet sahibi sürücü, bu kolun yerini bilmediğini ve araçta buna dair herhangi bir yönlendirme etiketi bulunmadığını ifade ediyor. Sürücü ayrıca aracın teslimatı sırasında kendisine bu konuda bilgi verilmediğini ve acil bir panik anında bu mekanizmanın sezgisel olarak bulunmasının mümkün olmadığını vurguluyor.NHTSA, mevcut incelemede bu durumun teknik bir tasarım hatası mı yoksa kullanıcıyı yetersiz bilgilendirmeden kaynaklı bir güvenlik açığı mı olduğunu netleştiriyor. Tesla cephesi ise acil durum tahliye prosedürlerinin araç kullanım kılavuzunda detaylı şekilde paylaşıldığını savunuyor. İnceleme sadece ön kapılarla sınırlı kalmıyor.Markanın 2017 ile 2022 yılları arasında ürettiği Model 3 araçlarının dijital kılavuzları, arka yolcular için herhangi bir mekanik acil çıkış kolu bulunmadığını gösteriyor. Bu eksiklik, soruşturmanın kapsamının genişlemesine ve güvenlik standartlarının yeniden sorgulanmasına yol açıyor. Kurumun yapacağı değerlendirme sonucunda araçlar için resmi bir geri çağırma kararı çıkıp çıkmayacağı belli olacak.