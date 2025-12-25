Bakan Kurum açıkladı! 'Yarısı bizden kampanyası yeni yılda da devam edecek'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 455 bininci konutun teslim töreni öncesi katıldığı televizyon programında 11 ilde tamamlanan Asrın İnşası'nı Tarihi Meclis Binası'ndan anlattı.Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:Gerçekten çok büyük bir felaket yaşadık. Bugün aziz milletimizin karşısına bir felaketten sonra verdiğimiz sözleri tutmanın guruyla çıkıyorum. Hep birlikte koşuşturduğumuz bir süreci yaşadık. Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle 455 bininci konutumuzun teslim törenini gerçekleştireceğiz. 11 ilimizde gece gündüz çalıştık, durmadık dinlenmedik ve Asrın İnşası'nı yürüttük. Dünyada da bunun eşi benzeri yok. Çok büyük bir alandan söz ediyoruz. Deprem sonrasında yaşadığımız felaket sonrası söz verdik ve burada milletimizi yalnız bırakmayacağız dedik. Hamdolsun milletimizi de yalnız bırakmadık.'GÜN SAYIYORUZ'İki yıl gibi kısa bir zamanda 11 ilimizde konutun dışında bahçesi, yeşil alanı hepsini bitirdiğimiz için hamd ediyorum. O yüzden devletimizle gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bölgeyi anbean takip etti. Şu anda son depremzede kardeşimizin anahtarını alıp evine kavuşması için gün sayıyoruz.'BU TÜRKİYE'NİN BAŞARISI'Biz bölgede hem sosyal konut projeleri hem de tarihi yapıların restorasyonunu yapıyoruz. Önemli bir altyapı işi yapıyoruz. Bütün bunları eş zamanlı yürütüyoruz. Deprem bölgemizin tüm ihtiyaçları bitene kadar da burada olacağız. Meclis binamız da son derece önemli ve tarihi bir bina. Böylesi güzel bir çalışmayı el ele vererek yaptık. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir başarısıdır. Hatay dünyada ilklerin şehri, birçok kültürü ve inancı barındıran bir şehrimiz.'YAPAMAZLAR DEDİLER'Deprem zamanı yapamazlar deyip istismar siyaseti yapmak isteyenler oldu. 11 ildeki vatandaşlarımızla ayağa kalktık. Deprem bölgelerinde de kira 8-10 bin TL arasına düştü. Şimdi artık konut sayısının artmasıyla vatandaşlarımız da peyderpey taşınıyor olacak.'29 ARALIK'TA İLK KURAMIZ ÇEKİLECEK'500 bin Sosyal Konut projemizde 29 Aralık'ta Adıyaman'da ilk kura çekilişimiz yapılacak. Deprem bölgemize ekstra kontenjan da ayırdık. Oradaki talep doğrultusunda da projelerimizi gerçekleştiriyor olacağız.YARISI BİZDEN YENİ YILDA DA DEVAM EDECEK11 ilin önceliklerini hemen hemen bitirdik. Türkiye'deki 2 kentsel dönüşüm projesinden birisi İstanbul'da yapılıyor. Bunun yanında 'Yarısı Bizden' kampanyası yapıyoruz. Bu kampanyayı yeni yılda da devam ettireceğiz. Tüm belediye başkanlarımıza 'Gelin kentsel dönüşümde el birliği yapalım' dedik. İstiyoruz ki işler hızlansın. El birliğiyle bunu yürütmemiz lazım.