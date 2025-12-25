Murat Kurum paylaştı! Antakya yeniden ayağı kaldırıldı

6 Şubat depremlerinin ardından yaralar, hızla sarılıyor.Vatandaşlarını yalnız bırakmayan devlet, 11 ilde inşa ettiği güvenli konutları teslim etmeye başladı.Sahadan ayrılmayan ve deprem bölgesinin kalkınmasında büyük payı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Antakya'dan bir paylaşım yaptı.Depremin en fazla etkilendiği yerlerden birisi olan Antakya, yapılan çalışmalar ile yeniden inşa edildi.Antakya'da hızla yükselen deprem konutlarına kavuşan vatandaşlar ise her seferinde mutluluklarını dile getiriyor.Bakan Kurum da bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antakya'da yapılan çalışmaları gözler önüne serdi.Antakya'nın depremdeki ve depremden sonraki halini paylaşan Bakan Kurum, şöyle dedi;'Antakya Cumhuriyet Caddesi! Hemşehrilerimiz evlerine, esnafımız dükkanlarına girdiğinde burası cıvıl cıvıl olacak.'