Türkiye'nin Havayolu Yatırımları! Bakan Uraloğlu Açıkladı...

Bütçe mesaisi sürüyor...TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyon'da; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları da görüşülecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, komisyon üyelerine sunum yaptı.Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamada, havayolu yatırımlarına ilişkin merak edilen rakamları paylaştı.Uraloğlu'nun verdiği rakamlara göre Türkiye, havayolunda 2024 yılını 231 milyon yolcuyla Avrupa'da 3. dünya genelinde ise 7. sırada tamamladı.'58 havalimanı sayımızı yapım çalışmaları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarıyla 60'a çıkaracağız' diyen Bakan Uraloğlu, 'Yozgat ile Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızı da 2026 yılı içerisinde hizmete alacağız.' ifadelerini kullandı.2003'te 60 olan dış hat uçuş nokta sayısının yüzde 492 artırılarak 2025 yılında 355'e yükseldiğini söyleyen Uraloğlu, 'Üç etapta yürütülen Trabzon Yeni Havalimanı projesiyle, Karadeniz'in en yoğun hava trafiğine sahip merkezine yeni bir kapasite kazandırıyoruz.' diye konuştu.Uraloğlu, '17 Nisan 2025'te İstanbul Havalimanı'nda başlattığımız üçlü bağımsız pist operasyonuyla, aynı anda üç uçağın iniş ve kalkış yapabildiği sistemi devreye aldık. Avrupa'da ilk, dünyada ise ABD'den sonra ikinci ülke olduk.' vurgusu yaptı.Yatırımların hız kesmeden süreceğini kaydeden Uraloğlu, şöyle konuştu:En son Sivas Divriği Hava Kampüsü'nün açılışıyla kampüs sayımızı 14'e, hava kampüsü bulunan il sayımızı 12'ye yükselttik. Antalya Havalimanı Kapasite Artırımı projemizle Ülkemizin turizm başkentinde yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona çıkardık. Ankara'yı bölgesel bir hava taşımacılığı merkezi haline getiriyor, yeni pist ve terminal çalışmalarıyla 30 milyon yolcu kapasitesine ulaşarak başkentimizin havacılık vizyonunu güçlendiriyoruz.