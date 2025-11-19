Trump'tan İstihbarat Teşkilatına Tam Yetki !

ABD merkezli New York Times'a göre, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela içinde yürütülebilecek gizli C.I.A. operasyonlarına yetki verdi ve aynı zamanda Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro hükümetiyle bir süredir kesilen arka kapı diplomatik temasları yeniden başlattı.New York Times'ın aktardığına göre, Amerikan donanmasının en büyük uçak gemisi Gerald R. Ford'un Karayipler'e konuşlandırılması, Venezuela üzerindeki baskının askeri boyutta da artırıldığını gösteriyor. Bölgedeki 15.000 personel ile birlikte bu yığınak, 1962 Küba Füze Krizi'nden bu yana bölgeye yapılan en büyük ABD askeri sevkiyatlarından biri olarak değerlendiriliyor.Gazeteye göre, Trump henüz kara birlikleri gönderme talimatı vermedi ancak C.I.A.'dan sabotaj, siber saldırı, psikolojik operasyon veya bilgi operasyonları gibi çeşitli gizli seçenekler hazırlamasını istedi. Gizli operasyonların kapsamı ve zamanlaması ise belirsizliğini koruyor.New York Times'ın haberine göre, Trump yönetimi ile Maduro hükümeti arasında bir süre önce askıya alınan arka kapı görüşmeleri yeniden başlatıldı. Bu görüşmelerde Maduro'nun, Venezuela'nın petrol varlıklarına Amerikan enerji şirketlerinin erişebileceğini ima ettiği ifade edildi.Trump, bu diplomatik temasların sürdüğünü Pazar günü dolaylı biçimde kabul ederek, 'Maduro ile bazı görüşmeler yapıyor olabiliriz, bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz' dedi.Haberde, Trump'ın kamuoyunda Venezuela'nın uyuşturucu ticaretindeki rolünü veya yasa dışı göçü vurgulasa da özel konuşmalarda ülkenin büyük petrol rezervleri ve Amerikan şirketlerinin bu kaynaklara erişiminden söz ettiği belirtildi.New York Times'ın aktardığı bilgilere göre, Venezuela tarafı, Maduro'nun iki ila üç yıllık bir geçiş döneminin ardından görevden ayrılmaya istekli olabileceğini iletti. Ancak böylesi bir gecikmeli ayrılık seçeneğinin Trump yönetimi tarafından kabul edilmeyeceği belirtiliyor.Habere göre, ABD askeri planlamacıları Venezuela'daki olası uyuşturucu tesislerine yönelik operasyon planlarını güncelledi ve Maduro'ya yakın bazı birliklere nokta atışı saldırı seçenekleri geliştirdi. Trump'ın geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda bu seçenekleri üst düzey danışmanlarıyla görüştüğü ifade ediliyor.'Güney Mızrağı Operasyonu' adı verilen ve Karayipler'e yapılan devasa Amerikan deniz kuvvetleri yığınağı, Küba Füze Krizi ve 1962'deki abluka sonrasında bölgedeki en büyük yığınak olarak nitelendiriliyor. Gerald R. Ford uçak gemisi hafta sonu Karayipler'e ulaştı ve şu anda bölgede 15.000 asker bulunuyor; bunların arasında amfibi gemilerdeki Deniz Piyadeleri ve Porto Riko'daki askeri üslerde görevli personel de var.ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 24 Kasım itibarıyla Cartel de los Soles'i terör örgütü olarak tanıyacağı açıklaması, New York Times'a göre, Maduro hükümetine yönelik baskıyı artırmayı ve olası bir askeri operasyon için hukuki zemini güçlendirmeyi amaçlıyor.ABD, yönetimin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını söylediği teknelere yönelik bilinen 21 saldırı düzenledi; en az 83 kişi öldü. Trump, bu saldırıları haklı çıkaracak yeterli istihbarat olduğunu söyledi ancak yetkililer, teknelerin taşıdığı kargo hakkında detaylı kanıt sunmadı.ABD Başkanı Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda 'yargısız infaz' tartışmalarına yol açıyor.