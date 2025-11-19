Bakanlık tek tek açıkladı! CHP’li Deniz Yavuzyılmaz yalanda sınır tanımadı…

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş. üzerinden '600 milyon Euro'luk vurgun planı' iddiası tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;Gerçekte, yapılan ihale Dizel–Elektrikli Coco Lokomotif Projesi kapsamında sadece bir adet prototip cer zinciri için gerçekleştiriliyor. Proje henüz prototip aşamasında olduğu için seri üretimden söz etmek teknik olarak dahi mümkün değil. Dolayısıyla ileriye dönük '300 adet zorunlu alım' açıklamaları tamamen hayal ürünü.Yavuzyılmaz'ın 'ihale tek bir şirkete göre yazıldı' iddiası da ASILSIZ. Hazırlık sürecinde Almanya, İspanya, İsviçre ve Fransa menşeli sekiz farklı uluslararası firma sürece dahil edildi, hiçbir firma şartnamenin rekabeti engellediğine yönelik bir itirazda bulunmadı. Hatta bir yabancı firmanın talebi üzerine ihale takvimi genişletilerek rekabet artırıldı.'ASELSAN ve TÜRASAŞ devre dışı bırakıldı' iddiası da gerçeğe aykırı. Şartname, tam tersine, cer motorlarının seri üretim aşamasında TÜRASAŞ'ın teknolojiyi yerlileştirmesini zorunlu kılan bir hüküm içeriyor. Yerli üretimin önünü açmak için eklenen bu madde, iddiaların manipülatif niteliğini bir kez daha gösteriyor.En kritik noktalardan biri ise rakamlar. Kamuoyuna '600 milyon Euro peşkeş' şeklinde sunulan iddialar, rakamsal olarak bile gerçeklikten tamamen kopuk.Son tablo açık ve net:Ortada 600 milyon Euroluk bir plan yok.Ortada beş yıl sürecek ihalesiz bir anlaşma yok.Ortada 300 adetlik bir mecburi alım yok.Ortada adrese teslim bir ihale yok.