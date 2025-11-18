.Zelenski Yarın Türkiye'de!

Türkiye, barışın merkezi olmaya devam ediyorUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Türkiye'ye gelecek.Rusya ve Ukrayna birkaç kez İstanbul'da bir araya gelerek, müzakereleri sürdürmeye çalışmıştı.İstanbul anlaşmaları, 2022 yılında Türkiye'nin arabulucuğunda, Rusya ve Ukrayna arasında geniş çaplı esir takası koordinasyonunu başlatmıştı.O zamandan beri iki taraf binlerce esiri serbest bıraktı.Ancak bu takas süreci, cephedeki çatışmalar nedeniyle sık sık sekteye uğradı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise yarın Türkiye'ye gelerek temaslarda bulunacağını açıkladı.Zelensky, yaptığı açıklamada müzakerelerin yeniden canlanmasını istediğini söyledi ve şöyle devam etti;Bugün İspanya'da uzun zamandır hazırlıklarını yaptığımız toplantıları gerçekleştiriyorum. Güçlü bir ülkenin daha desteğini artırarak hayatları korumamıza ve savaşın sonunu yakınlaştırmamıza yardımcı olmasını bekliyoruz.İspanya Başbakanı Sanchez ile yaptığımız toplantının bize daha fazla güç verecek anlaşmalarla sonuçlanmasını sağlamak için çalışıyoruz. Ukrayna, ortaklarıyla ilişkilerinde her gün sonuç almalı.Yarın Türkiye'de görüşmeler yapacağım. Müzakereleri yeniden canlandırmaya hazırlanıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik.Savaşın sonunu yaklaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmak Ukrayna'nın en büyük önceliği.Ayrıca savaş esiri değişimlerini yeniden tesis etmek ve savaş esirlerimizi evlerine geri getirmek için çalışıyoruz.