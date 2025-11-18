iPhone 18 Çıkış Tarihi Ertelendi Mi?

Apple, iPhone lansman takviminde köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın paylaştığı yeni bilgilere göre, şirket radikal bir yol haritası üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda, bazı modellerin lansmanının kaydırılması gündemde.Apple, tedarik zinciri üzerindeki baskıyı azaltmak ve yıllık gelir profilini dengelemek amacıyla, 2026 sonbaharı ile 2027 baharı arasında iki aşamalı bir sürece geçmeyi düşünüyor. Geleneksel takvime uyacak ilk aşamada, 2026 sonbaharında iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ve uzun süredir beklenen katlanabilir modeli iPhone Fold tanıtılacak. Yani premium cihazlar, alışılagelmiş dönemde pazara sunulacak.Ancak bu planda bir erteleme var. iPhone 18, 18e ve gecikmeli olarak planlanan iPhone Air 2, 2027'nin bahar dönemine kaydırılabilir. Bu hamle, şirketin uygun fiyatlı modelleri Pro serisinden bilinçli olarak ayırma stratejisinin bir parçası olacak.Özellikle iPhone Air 2'nin gecikmesi, Apple'ın A20 çipiyle ilgili üretim kısıtlamalarından kaynaklanıyor. Yeni A20 çipi, TSMC'nin 2nm üretim sürecine ve Wafer-Level Multi-Chip Module (WLMCM) paketleme teknolojisine dayanıyor. Bu üretim tekniği, DRAM ve SoC bileşenlerini doğrudan yonga seviyesinde entegre ediyor. Bu nedenle A20'nin erken dönemde yüksek hacimli üretimi için bir süre daha beklemek gerekiyor.Apple, bir yandan üretim ve kalite kontrol tarafında denge sağlamayı amaçlıyor. Diğer yandan bu stratejinin bazı riskleri bulunuyor. iPhone 17'nin satış başarısı, uygun fiyatlı modellere olan güçlü talebi göstermişti. Eğer yalnızca premium modeller 2026 sonbaharında çıkarsa, şirket kısa vadede satış ivmesini zayıflatabilir. Ayrıca 2027 baharında iPhone 18, 18e ve Air 2 gibi birden fazla “uygun fiyatlı” cihazın aynı anda gelmesi, modeller arasında iç rekabete yol açacaktır.