Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı! “Gerekirse İmralı’ya kendim giderim”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.20 kahraman şehidimizin her birisine cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kıymetli ailelerin ve Türk milletinin başı sağolsun diyorum.Bu elim olayın arkasındaki esrar perdesi elbette aydınlatılacaktır. Talep ve beklentimiz de budur. Askeri kargo uçağımızın düşmesinden hemen sonra, maksatlı yorumların iyi niyetten çok uzak olduğu açıktır. Dezenformasyon kampanyasının nerelere kadar uzandığı ortadadır. Resmi açıklamayı öğrenme zahmetine tenezzül etmeden, oturduğu yerden bilirkişilik taslayanlar ortadadır. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken dahi yalan söylenlerin insanlıklarından şüphe duyulmalıdır.Askeri kargo uçağımız düştü mü ya da düşürüldü mü sorusunun cevabı elbet belirlenecektir. Zorlu ve sıkıntılı günleri devlet ve millet aleyhine bir dedikodu politikasına çevirenlerin maskesi indirilecektir.Kara kutunun deşifre edilmesine eş zamanlı olarak oluşturulacak raporu sabırla beklemeliyiz.Terörsüz Türkiye süreci son yüzyılda yakalamadığımız en önemli fırsattır.Türk milleti kalıcı bir bahar havasına kavuşacaktır. Terörü siyasi nema olarak kullanan nifak yuvaları çöküp gidecektir. Suyu bulandırmaya çalışanların tavırları milletimizin nezdinde itibarsızdır.Her şey Türkiye içindir. Önce ülkem ve milletim sonra kendim ve partim düşüncesi bizim siyasetimizin özetidir.Bugün 17. toplantısını yapacak olan komisyon artık son düzlüğe girmiştir.Bundan sonra İmralı'ya gidecek heyetin tespitinin yapılması muhtemeldir. İmralı'ya gidilsin mi, gidilmesin mi, tartışmasına son verilmeli. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle temas kurulamazsa ilerleme nasıl kaydedilecek. İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok. Kimse bu ziyarete yanaşmazsa gerekirse alırım yanıma 3 arkadaşımı İmralı'ya gitmekten imtina etmem. Mertçe özgüven içinde muhatabımın gözünün içine baka baka söylerim. Terörsüz Türkiye hedefinin neresi kötüdür. Yanlış olan yeri nedir? İşkembeden sallayanları terörün bitişi niye rahatsız etmektedir. Barış ve huzur neden uykularınızı bu kadar kaçırıyor?Hukukun üstünlüğü hepimiz için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. İddianamenin karalanması CHP'ye bir şey kazandırmayacak. Bizim 2 konuda sahibi beklentimiz vardır. 1- Yargılama hızla yapılmalı, geciken adaletin adalet olmayacağı ortadadır. 2- Yargılama en başta TRT olmak üzere tüm TV'lerde izletilmelidir. Türk milleti olan biten ne varsa öğrenmelidir. İddianamenin ayrıntısına girmeyeceğim. Bilen de bilmeyen de gece gündüz ahkam kesmektedir.Aziz Atatürk'ün kurduğu CHP adına ekosistem denilen mafyalaşmış bir oluşum tarafından bedeli mukavilince satın alınmıştır. Zanlılar bellidir. CHP yönetimi milletimizin verdiği vergileri gasbederek siyaset operasyona alet etmişlerdir. Emeklilerimizin parası CHP'nin para kulelerindedir. Bunun adı hortumculuk değil yüzyılın soygunudur.