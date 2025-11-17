Zayıflama ilacı kullananlar dikkat! Ciddi bir yan etkisi ortaya çıktı

Obezite ve tip 2 diyabet tedavisinde yaygın olarak kullanılan, kilo kaybı sağlayan ilaçların bazı kullanıcılarda ciddi göz hastalıklarına yol açarak görme kaybına neden olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili yayınlanan iki yeni araştırma, özellikle optik sinir bozuklukları riskine dikkat çekiyor.JAMA dergisinde yayımlanan çalışmalardan birinde, yaklaşık 1,5 milyon kişinin verileri incelendi ve bazı zayıflama ilaçlarını kullanan diyabet hastalarında optik sinir bozuklukları riskinin arttığı tespit edildi.Araştırma, özellikle non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) adı verilen nadir ancak yıkıcı duruma odaklanıyor. NAION, optik sinire giden kan akışının aniden azalması ya da tıkanmasıyla ortaya çıkan ve halk arasında 'göz felci' olarak da bilinen bir durum olarak biliniyor.Araştırmacılar, The Conversation'da yayımladıkları makalede, hastaların görme kaybını genellikle tek bir gözde yaşadıklarında fark ettiklerini ve maalesef bilinen bir tedavisinin de bulunmadığını yazdı.Daha önceki çalışmalarda, bu ilaçların yan etkisi olarak hastaların NAION geliştirme olasılığının 10 binde 1 olduğu belirtilmişti. Ancak son araştırmada, ilaçları alan 159 bin tip 2 diyabet hastasından 35'inde söz konusu hastalığın geliştiği ortaya çıktı. Bu oran da yaklaşık 2 bin 500'de 1 anlamına geliyor.Araştırmacılar, iki yıllık takip süresi boyunca kilo verme ilaçlarını kullanan grupta NAION görülen 35 hastanın yanı sıra, 93 hastada da başka optik sinir bozuklukları bulunduğunu belirledi.Yine JAMA dergisinde yayımlanan, 185 bin kişiyi kapsayan bir diğer büyük çalışma ise, bir başka zayıflama ilacını da 'diyabetik retinopati riskinin' artmasıyla ilişkilendiriyor.Diyabetik retinopati, retinadaki kan damarlarının hasar görmesi olarak tanımlanıyor.Her iki çalışmada da bu ilacı kullanan katılımcılar, diğer diyabet ilaçlarını kullananlara kıyasla, diyabetik retinopatiye bağlı görme yetisini tehdit eden komplikasyonları daha az yaşadı ve daha az invaziv göz tedavilerine ihtiyaç duydu.Araştırmacılar, ilaçları kullanmaktan kaynaklanan genel riskin düşük olduğunu belirtmekle birlikte, hastaların daha yakından izlenmesi çağrısında bulunuyorlar.Tüm diyabet hastalarına, önceden diyabetik retinopatileri olsun ya da olmasın, zayıflama ilaçları verildiğinde düzenli olarak taranmaları ve potansiyel komplikasyonlar açısından izlenmeleri öneriliyor.Uzmanlar ayrıca, zayıflama ilaçlarının göz komplikasyonlarına nasıl yol açtığını anlamak için daha uzun vadeli çalışmaların yapılması gerektiğini vurguluyor.