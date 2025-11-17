Türkiye'ye Karşı Alçak İttifak!

Tel Aviv yönetiminin Ankara'nın Orta Doğu'da artan etkisine yönelik endişeleri her geçen gün artarken, İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli Türkiye'yi hedef alan küstah açıklamalarda bulundu.Siyonist bakan Chikli, pazar günü İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, Türkiye'nin İsrail için 'en ciddi tehdit' olduğunu ileri sürdü.Ankara'nın Suriye'de artan nüfuzundan endişelenen Chikli, Türkiye'nin 'çok agresif ve saldırgan bir dış politika' izlediğini iddia etti.Siyonist bakan, İsrail'in Türkiye'nin yükselen gücüne karşı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile iş birliği yaptığını itiraf etti.Chikli, küstah ifadelerle Ankara'nın etkisini kırmak için Türkiye'nin uluslararası arenada izole edilmesi gerektiğini savundu. Siyonist bakan, 'Türkiye'yi izole etmek için dış ilişkilerde elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz ortak deniz tatbikatı gibi.' ifadelerini kullandı.Chikli, İsrail'in Atina ve Lefkoşa ile derinleşen ortaklıklarının amacının, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu artan tehdidi dengelemek olduğunu öne sürdü.Başkan Erdoğan'ı alçak ifadelerle hedef alan Siyonist bakan, 'Erdoğan'ın doktrini son derece tehlikeli. İsrail için son derece tehlikeli ve biz Erdoğan'ın Türkiye'sini yeni İran olarak görüyoruz, daha azı değil. Güney Kıbrıs için de Yunanistan için de çok tehlikeli.' ifadelerini kullandı.Türkiye-ABD ilişkilerinden rahatsız olan Chikli, 'Washington'u Ankara'nın ABD için iyi bir müttefik olmadığına ve NATO'da yeri olmadığına ikna etmeliyiz.' dedi.Öte yandan Chikli, İsrail'in Suudi Arabistan'a F-35 satılmasına karşı çıktığı yönündeki haberlere ilişkin de açıklamalarda bulundu. Siyonist bakan, 'F-35'lerin bölgede İsrail dışında başka ülkelerde olmasından memnun değiliz' ifadelerini kullandı.Siyonist bakan, Filistin devletinin tanınması konusuna ilişkin ise, 'İsrail, halihazırda var olanın üzerine bir Filistin devleti daha kurulmasına dair bir taahhüdü kabul edemez veya bunu ilan edemez' ifadelerini kullandı.Suudi Arabistan'a yönelik F-35 satışı tartışmaları sürerken, konu hakkında bir açıklama da İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter'den geldi. Leiter, Jerusalem Post gazetesine verdiği röportajda, İsrail'in güvenlik endişeleri nedeniyle ABD'nin F-35 savaş uçaklarını Türkiye'ye satmasına karşı çıktığını, Suudi Arabistan'a ise benzer bir satış yapılmasına pek itirazlarının olmadığını bildirdi.Leiter, Türkiye'nin gelişmiş uçakları edinmesinin 'şu anda yapıcı' olmayacağını savunarak, Başkan Erdoğan'ın 'düşmanca ve kavgacı' bir tavır takındığını iddia etti.Leiter son olarak, İsrail'in Gazze veya Suriye'de Türk askerlerinin bulunmasına karşı çıktığını belirtti.