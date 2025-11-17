Meteoroloji Uyardı! Yağış Başlıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:ANKARA: 16, Parçalı ve az bulutluİSTANBUL: 20, Parçalı bulutluİZMİR: 23, Parçalı ve az bulutluBURSA: 24, Parçalı bulutluKOCAELİ: 23, Parçalı bulutluÇANAKKALE: 21, Parçalı bulutluKIRKLARELİ: 19, Parçalı bulutluA.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve az bulutluDENİZLİ: 21, Parçalı ve az bulutluMANİSA: 22, Parçalı ve az bulutluADANA: 23, Parçalı ve az bulutluANTALYA: 24, Parçalı ve az bulutluHATAY: 20, Parçalı ve az bulutluISPARTA: 17, Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve az bulutluKAYSERİ: 15, Parçalı ve az bulutluKONYA: 18, Parçalı ve az bulutluBOLU: 18, Parçalı ve az bulutluZONGULDAK: 20, Parçalı ve az bulutluSİNOP: 22, Parçalı ve az bulutluAMASYA: 18, Parçalı ve az bulutluSAMSUN: 21, Parçalı ve az bulutluTRABZON: 19, Parçalı ve az bulutluRİZE: 19, Parçalı ve az bulutluERZURUM: 10, Parçalı bulutluKARS: 11, Parçalı bulutluMALATYA: 12, Parçalı bulutluVAN: 10, Parçalı bulutluŞANLIURFA: 19, Parçalı ve az bulutluDİYARBAKIR: 15, Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP: 17, Parçalı ve az bulutluMARDİN: 15, Parçalı ve az bulutluSİİRT: 15, Parçalı ve az bulutlu