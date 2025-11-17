  • USD: 42,29 - 42,36
Meteoroloji Uyardı! Yağış Başlıyor...

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor ve kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Sonbahardan kalma bir gün yaşanacak ülkemizde, illerimizdeki sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...

Ekleme: 17.11.2025 - 09:13 Güncelleme: 17.11.2025 - 09:16 / Editör: Erhan Şimşek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 16, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 20, Parçalı bulutlu

İZMİR: 23, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 24, Parçalı bulutlu

KOCAELİ: 23, Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE: 21, Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ: 19, Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 21, Parçalı ve az bulutlu

MANİSA: 22, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 23, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 24, Parçalı ve az bulutlu

HATAY: 20, Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA: 17, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ: 15, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 18, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 18, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 20, Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 22, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 18, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 21, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 19, Parçalı ve az bulutlu

RİZE: 19, Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM: 10, Parçalı bulutlu

KARS: 11, Parçalı bulutlu

MALATYA: 12, Parçalı bulutlu

VAN: 10, Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA: 19, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 15, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 17, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 15, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 15, Parçalı ve az bulutlu