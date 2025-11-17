Konut Projesi Memnuniyet Anketi Yayınlandı!

Yüzyılın konut projesi geliyor...TOKİ'nin geliştirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı, 'Yüzyılın Konut Projesi' olarak da bilinen, 500 bin sosyal konuttan oluşan 'Ev Sahibi Türkiye' projesi, konut sorununun çözümüne katkı sağlamayı amaçlıyor.81 ilde hayata geçirilecek olan proje kapsamında 1+1 ve 2+1 daireler inşa edilerek dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasının sağlanması hedefleniyor.Tarihte ilk olarak 'kiralık konut' uygulamasının da olacağı proje kapsamında şehit ve gazi aileleri ile engelli vatandaşlara yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10, emeklilere yüzde 20, 18-30 yaş arasındaki gençlere de yine yüzde 20 kontenjan ayrıldı.Proje kapsamında İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin, İzmir'de 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'da 13'er bin, Hatay ve Diyarbakır'da 12'şer bin yeni sosyal konut inşa edilecek.Bu büyük proje için başvurular alınmaya devam ederken Asal Araştırma'dan dikkat çeken bir anket geldi.Asal Araştırma, vatandaşlara 'Hükümetin dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyaçlarını karşılamak için 500 bin sosyal konut inşa edecek olmasını doğru buluyor musunuz?' sorusunu sordu.Araştırma, Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre 26 ilde 1-9 Kasım tarihleri arasında 2015 kişiyle gerçekleştirdi.Ankete göre vatandaşların yüzde 76,6'sı yapılan projeyi doğru bulurken, yüzde 18'i ise hayır yanıtını verdi.Ankete göre yüzde 5,4'ü ise fikrim yok-cevap yok yanıtını verdi.