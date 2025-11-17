“Her derde deva” diye biliniyor! İster reçeli, ister çayı…

Erzincan'da kış hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, bölgenin vazgeçilmez doğal ürünü kuşburnunun zorlu toplama ve işleme süreci devam ediyor.Halk arasında “bin derde deva” olarak bilinen kuşburnu, köylerde kadınların titiz emeğiyle dağlardan toplanarak kış sofralarının olmazsa olmazı haline geliyor.Doğadan özenle toplanan meyveler, köy evlerinde saatler süren kaynatma ve ezme işlemlerinin ardından marmelat, reçel ve pekmez olarak tüketiciye ulaşıyor.Kuşburnu, içerdiği yüksek C vitaminiyle kış aylarında bağışıklığı güçlendiren en doğal kaynaklardan biri olarak biliniyor.Kış aylarında sık görülen öksürük ve gribal enfeksiyonlara karşı etkili olduğu bilinen kuşburnu, aynı zamanda kalp-damar sağlığını desteklemesi ve mide-bağırsak sorunlarını hafifletmesiyle de tanınıyor.Bu nedenle yöre halkı tarafından şifa kaynağı olarak görülüyor.Dağlardan toplanan kuşburnu önce güneşte bir süre bekletilip olgunlaştırılıyor. Ardından büyük kazanlarda yaklaşık iki saat boyunca kaynatılıyor.Bu aşamadan sonra kevgirden geçirilen meyve, çekirdeklerinden ve ince kılçıklarından tamamen ayrılarak kullanıma hazır hale getiriliyor.Elde edilen kuşburnu suyu, yörede özel günlerde yapılan geleneksel tatlı çorbasının da temel malzemesi.Üzüm, kayısı, erik ve buğdayla hazırlanan bu lezzet, kış akşamlarının en sevilen yiyecekleri arasında yer alıyor.Köy sakinlerinden Ayşe Toprak, “Kuşburnu sezonumuz başladı. Ağaçlarımızda çok güzel duruyorlar. Topluyoruz, olgunlaşmamış olanları güneşte bekletiyoruz. Tandırda ateşte pişiriyoruz, eziyoruz, sonra katılaşana kadar kaynatıp reçelini ve marmelatını yapıyoruz. Sıcak sıcak kavanozlara koyup kışın tüketiyoruz. Kuşburnu her derde derman, bolca tüketmek lazım.” dedi.