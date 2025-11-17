CHP'li Belediye Vatandaşa Çamurlu Suyu Layık Gördü!

Megakent'in pek çok ilçesinde 3 gün boyunca musluklardan çamurlu su akmasına vatandaş isyan etti. Kadıköy'de yaşayan bir vatandaş, CHP'li yetkililere seslenerek "CHP’de şu kepazeliğe son verecek bir kişi de mi yok" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da sorunlar bitmiyor...Son olarak çamurlu akan su, vatandaşların yaşam kalitesini zorlaştırmaya başladı.Megakent'te birçok ilçede musluklardan akan kirli su, vatandaşın tepkisini çekti.İstanbullular, evlerinden akan çamurlu suyun görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.Konunun gündem olmasının ardından İSKİ, İstanbul'da suların 'çamurlu aktığı' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.İSKİ, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yapılan operasyonel çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerde su renginde geçici bulanıklık gözlendiğini, kısa süre içerisinde su kalitesinin normale dönmesinin beklendiğini, bulanıklığın insan sağlığı açısından bir risk oluşturmadığını bildirdi.Süreç bu şekilde devam ederken Kadıköy'de yaşayan bir vatandaş, musluklardan suyun kirli akmasına isyan etti.Çeşmeden doldurduğu çamurlu suyu sosyal medya hesabından paylaşan vatandaş, CHP'li yetkililere seslenerek sorunun çözülmesini istedi.Vatandaş paylaşımında, 'Bugün, Kadıköy'de çeşmelerden akan kirli suyun üçüncü günü. Bu benim musluğumdan akan suyun sorumlularının cezası yok mu? Bu CHP'de şu kepazeliğe son verecek bir kişi de mi yok?' ifadelerini kullandı.