  • USD: 42,29 - 42,36
  • EURO: 48,72 - 48,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Otomobille Taklayı Attı Olay Yerinden Kaçtı!

Güzel Yurt Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Sürücü aracı bırakıp kaza yerinden kaçtı. Olay yerine yaklaşık yarım saat sonra gelen bir vatandaş "Aracı ben kullanıyordum. Kaza yapınca şuurumu kaybettim, kaçtım" dedi. Vatandaşın bu sözlerine polis ekipleri inanmadı.

Ekleme: 16.11.2025 - 12:36 Güncelleme: 16.11.2025 - 12:41 / Editör: Erhan Şimşek
Otomobille Taklayı Attı Olay Yerinden Kaçtı!Nevşehir'in Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, döndüğü anda orta refüje çarparak takla attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobille Taklayı Attı Olay Yerinden Kaçtı!

OLAY YERİNDE OLMAYAN SÜRÜCÜYÜ ARADILAR

Ekipler olay yerine geldiğinde takla atan otomobilde kimsenin olmadığını fark etti.

Yapılan araştırmada olay yerinden bir kişinin koşarak kaçtığı bilgisine ulaşan ekipler, çevrede sürücüyü aradı.

'KAZA YAPINCA ŞUURUMU KAYBETTİM'

Kazadan yaklaşık yarım saat sonra kaza yerine gelen bir vatandaş, 'Araç oğlumun, aracı ben kullanıyordum. Buradan dönerken kaza yaptım. Kaza yapınca şuurumu kaybettim, kaçtım.' dedi.

Vatandaşın bu sözlerine polis ekipleri bile inanmadı.

OTOMOBİL KAZA YERİNDEN KALDIRILDI

Kaza yapan otomobil çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırılırken ekipler, sürücüyü güvenlik kameralarından tespit etmeye çalıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.