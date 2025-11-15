Nevşehir'de işçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
Nevşehir'de bir işçi servisi, etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarparak devrildi. Kazada yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kayaşehir yolu mevkiide bir kaza meydana geldi.
Kazada, rampa aşağı inen A.A. idaresindeki işçi servisi buzlanma nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
14 KİŞİ YARALANDI
Refüje çarparak duran işçi servis aracında bulunan 14 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK EKİPLERİNİ ŞEMSİYE İLE BEKLEDİ
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürülürken, yaralılardan birisi de sağlık ekiplerinin gelmesini şemsiye ile yatarak bekledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
