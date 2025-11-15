Nevşehir'de işçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

Nevşehir Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kayaşehir yolu mevkiide bir kaza meydana geldi.Kazada, rampa aşağı inen A.A. idaresindeki işçi servisi buzlanma nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.Refüje çarparak duran işçi servis aracında bulunan 14 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürülürken, yaralılardan birisi de sağlık ekiplerinin gelmesini şemsiye ile yatarak bekledi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.