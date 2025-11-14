  • USD: 42,29 - 42,36
Kahramanmaraş’ta korkunç kaza! 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki Miraç Kılınç hayatını kaybetti.

Ekleme: 14.11.2025 - 23:28 Güncelleme: 14.11.2025 - 23:36 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Miraç Kılınç idaresindeki 06 EG 0124 plakalı otomobil, Karahüyük Mahallesi istikametinden Elbistan yönüne seyir halindeyken ıslak zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Çöp kovasına ve bahçe duvarına çarpan otomobil, yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Kaza sonrası ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 15 yaşındaki sürücü Miraç Kılınç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

