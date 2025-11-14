AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki! 'Lanetliyoruz'

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Türkiye şehitlerine ağlarken, Yunan Hava Kuvvetleri küstah bir paylaşıma imza attı. C-130 uçaklarının yer aldığı fotoğrafı “Günün Fotoğrafı” notuyla yayınlayan Yunan Hava Kuvvetleri, gelen tepkiler sonrası geri adım atarak paylaşımı sildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz. O çirkin mesajı yayınlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından, 'C130' tipi askeri kargo uçaklarının yer aldığı karelerin İngilizce 'Günün fotoğrafları' notuyla paylaşılmasına tepki gösterdi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlere dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetlediklerini belirterek, bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerle ilgili taziye mesajı konulmasının doğru bir yaklaşım olduğunu bildirdi.Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:'Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz. Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur. Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur. O çirkin mesajı yayımlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz.'Türkiye şehitlerine ağlarken, Yunan Hava Kuvvetleri küstah bir paylaşıma imza attı ve C-130 uçaklarının yer aldığı fotoğrafı 'Günün Fotoğrafı' notuyla yayınladı.Yunan Hava Kuvvetleri, gelen tepkiler sonrası geri adım atarak paylaşımı sildi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunan Hava Kuvvetleri'nin skandal paylaşımına tepki gösterdi. Acar, 'Haddinizi bilin. Yoksa bildiririz. Bunu iyi bilirsiniz.' dedi.Tepki çeken paylaşımın ardından aynı hesaptan Yunanistan Genelkurmay Başkanının, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na gönderdiği taziye mektubu paylaşıldı.