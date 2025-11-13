OpenAI ChatGPT duyurdu! Artık sinirinizi bozmayacak

Şirket açıklamasında şu ifadeler yer aldı:“Kullanıcılar bize açıkça şunu gösterdi: iyi bir yapay zekâ sadece zeki olmamalı, aynı zamanda etkileşim kurması da hoş olmalı. GPT-5.1 hem zekâyı hem de iletişim tarzını önemli ölçüde iyileştiriyor.”Ayrıca sohbetin tonunu kişiselleştirme özelliği de eklendi. Sohbet tarzına ilişkin tercihler kişiden kişiye, hatta konuşmadan konuşmaya değiştiği için, ChatGPT'nin kullanıcıların istediği tona daha iyi uyum sağlaması adına daha sezgisel ve etkili kontrol seçenekleri sunuluyor.“ChatGPT'nin en çok kullanılan modeli; artık varsayılan olarak daha arkadaşça ve daha sohbet odaklı,” diyor OpenAI.İlk testlere göre kullanıcılar, modelin daha dinamik, ama aynı zamanda açık ve faydalı yanıtlar vermesinden memnun.İlk kez, GPT-5.1 Instant adaptif muhakeme kullanarak bir soruya cevap vermeden önce ne zaman düşünmesi gerektiğine kendi karar veriyor.Bu da karmaşık sorularda daha doğru ve kapsamlı yanıtlar verirken hızdan ödün vermemesi anlamına geliyor.AIME 2025 ve Codeforces gibi matematik ve programlama değerlendirmelerinde kayda değer iyileşmeler sağlanmış.“GPT-5 Thinking'i günlük kullanımda daha verimli ve anlaşılır hâle getiriyoruz. Artık işlem süresini soruya göre çok daha hassas biçimde ayarlıyor: karmaşık problemlere daha fazla zaman ayırıyor, basit olanlara ise daha hızlı yanıt veriyor.”Bunun pratik sonucu: Zor sorularda daha kapsamlı yanıtlar, basit sorularda ise daha az bekleme süresi.Ayrıca, GPT-5.1'in varsayılan tonu da artık daha sıcak ve daha empatik.